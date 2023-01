Ecosfera Servizi ottiene la certificazione di parità di genere

“Ecosfera Servizi spa ha ottenuto la certificazione di parità di genere. Siamo orgogliosi di essere tra le prime aziende in Italia ad aver creduto in questa opportunità. Non si tratta, per noi, di una rincorsa a vantaggi di tipo meramente economico (pensiamo agli sgravi contributivi o alle premialità in tema di appalti).

Garantire la parità di genere per noi significa andare verso un mondo del lavoro inclusivo: questa certificazione rappresenta in maniera tangibile il nostro contributo al cambio di mentalità necessario per promuovere l’accesso al lavoro delle donne, migliorando e arricchendo gli ambienti di lavoro e la transizione del Paese verso una reale uguaglianza.

Come tutte le imprese accreditate, ci sottoporremo periodicamente agli audit di verifica dei nostri requisiti, sicuri che il nostro esempio sarà seguito dalle tantissime aziende di servizi italiane che hanno a cuore il benessere e la sicurezza di tutti“.

Lo dichiara Floriana Tomassetti, amministratrice unica di Ecosfera Servizi Spa.

www.ecosferaservizi.it