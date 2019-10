Ecomondo 2019: cosa aspettarsi?

Cosa possiamo attenderci dalla 23esima edizione del Salone di riferimento a livello internazionale che riunisce in un’unica piattaforma tutti i segmenti della circular economy? A Rimini, dal 5 all’8 novembre, va in scena l’appuntamento con l’innovazione, in special modo nel comparto rifiuti urbani. Insomma, un “place to be” imperdibile. Vediamo perché, senza dimenticare che quest’anno torna anche Salve, la “biennale” del Veicolo per l’Ecologia.

Sta arrivando l’appuntamento con Ecomondo 2019, in programma alla Fiera di Rimini dal 5 all’8 novembre prossimi. Cosa aspettarsi da una fiera arrivata ormai all’edizione numero 23, e diventata negli anni un punto di riferimento imprescindibile per l’innovazione industriale e tecnologica dell’economia circolare? Ovviamente tutta l’innovazione possibile, innanzitutto.

Attrezzature e mezzi per raccolta e trasporto rifiuti

Come sempre, Ecomondo è il palcoscenico ideale per mettere in mostra e presentare al grande pubblico e agli specialisti le più importanti innovazioni tecnologiche, i nuovi brevetti e le eccellenze del mercato dei veicoli per l’igiene urbana la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, delle cisterne per lo spurgo dei pozzi e dei rifiuti pericolosi. Sarà presentata anche un’ampia gamma di cassonetti e compattatori per la raccolta differenziata dei rifiuti e contenitori di vario genere e uso, per l’arredo ed il decoro urbano, la raccolta domestica e la raccolta dei rifiuti speciali. Ampio spazio sarà dedicato anche ai mezzi per la pulizia e manutenzione stradale ed industriale. Farà bella mostra di sé l’intera gamma della produzione dei veicoli industriali e/o speciali per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi.

Senza dimenticare i sistemi e contenitori per rifiuti…

I rifiuti, poi, vanno anche raccolti, contenuti e gestiti nelle fasi successive del ciclo. Ebbene, Ecomondo è il posto giusto anche per chi cerca macchinari e attrezzature per la movimentazione e il sollevamento: ci sarà infatti l’intera filiera industriale rappresentata dalle aziende leader del sollevamento e della movimentazione dei rifiuti, della frantumazione e tutte le attrezzature per la demolizione, impianti per il riciclaggio degli inerti, dei materiali da C&D e stradali e al loro reimpiego.

Il ritorno di Sal.ve…

E se tutto ciò non bastasse, torna anche Sal.ve, il Salone biennale del Veicolo per l’Ecologia, organizzato in partnership con Anfia, torna in un’area espositiva di ben 6mila metri quadrati. In mostra l’intera gamma della produzione di veicoli industriali e speciali per la raccolta dei rifiuti solidi e liquidi. Un ritorno graditissimo che idealmente “chiude il cerchio” della filiera della gestione del rifiuti.

…e degli Stati Generali della Green Economy, ottava edizione

C’è grande attesa, inoltre, per gli Stati Generali della Green Economy, l’appuntamento annuale della green economy italiana, si svolgono ogni anno a Ecomondo. L’ottava edizione degli Stati Generali della green economy è centrata su un’ampia e approfondita riflessione sulla crisi climatica e l’urgenza di attivare politiche e misure al fine di arrivare alla prossima COP 26 in linea con i target dell’Accordo di Parigi. In particolare, verrà approfondito il tema dei costi della crisi climatica e dei suoi impatti, sia diretti che indiretti, a livello mondiale, europeo e in Italia, al 2050.

Verso un nuovo “green new deal”

In Europa la nuova Commissione europea e in Italia il nuovo governo Conte e la nuova maggioranza hanno avanzato, per la prima volta ufficialmente, la proposta di promuovere un “Green New Deal” per affrontare congiuntamente la crisi ambientale, a partire da quella climatica, la bassa crescita economica e la crescente disuguaglianza. In perfetta coerenza, gli Stati Generali della green economy di quest’anno saranno dedicati appunto a formulare idee e proposte, per sostenere e dare forza e concretezza ad un Green New Deal per l’Italia e l’Europa.

Key Energy: l’energia del futuro è già qui

In contemporanea con Ecomondo si svolge Key Energy – Energy transition hub, è la fiera delle soluzioni e applicazioni di efficienza energetica ed energie rinnovabili. Ecomondo, inoltre, propone dal 2009 un modello ideale di Città Sostenibile, all’interno di uno spazio espositivo che mostra modelli di urbanizzazione, soluzioni tecnologiche, progetti, piani di mobilità, che consentono di migliorare la vita dei cittadini e favorire lo sviluppo dei territorio in chiave sostenibile.

Il posto dove esserci

Insomma: chi cerca soluzioni innovative troverà in Ecomondo un “place to be” irrinunciabile. Da anni, infatti, il Salone riminese aiuta le aziende a fare innovazione, favorendo lo sviluppo di un ecosistema imprenditoriale innovativo e sostenibile. Il presidio è allargato a tutta la filiera dell’economia circolare, dall’ecodesign ed efficienza al recupero e valorizzazione di materia prima ed energia, ai trasporti, alle bonifiche e riqualificazione di aree contaminate favorendo il networking internazionale e la crescita delle aziende sui mercati di tutto il mondo. Grazie al suo format dinamico e innovativo, Ecomondo è l’evento di riferimento internazionale per l’innovazione tecnologica e industriale in tutti i settori della filiera.

