E dopo Ecolabel…Sutter passa al digital!

L’anno che è appena iniziato è già ricchissimo di novità di prodotto, di sistema e Digital, con un nuovo sito internet ora on line che presenta molte novità e nuove funzioni e che ha la caratteristica di essere “responsive” e quindi facilmente consultabile con tutti i nuovi device Digital ormai di uso comune.

Novità di prodotto iniziate a svelare da inizio anno fino ad arrivare al consueto appuntamento con la fiera Europropre a Parigi ad aprile e poi Pulire Verona a maggio e anche oltre. Sutter Professional, infatti, continua ad innovare nel segno della sostenibilità con il rinnovo delle certificazioni Ecolabel all’insegna della plastica riciclata e dell’utilizzo di olio di palma “mass balance” presentando in gamma oltre 30 prodotti certificati Ecolabel in vari formati con tante riconferme ed alcune new entry e con la novità dei cartoni certificati FSC.

In particolare, tra gamma Zero, Ecocaps, Cristal e Sutter Care si spazia dai detergenti multiuso (Certificato Ecolabel n. IT/020/009), con l’ottenimento della certificazione oltre che per Flash, anche per Ruby Easy e Diamond Easy, ai cosmetici (Certificato Ecolabel n. IT/030/010R), fino alla lavastoviglie automatica (Certificato Ecolabel n. IT/038/001) e manuale (Certificato Ecolabel n. IT/019/013), anticipando che la famiglia Ecolabel cresce ancora di più con un nuovo sistema lavanderia automatica Oxipur interamente certificato (Certificato Ecolabel n. IT/039/004), composto da Enzy Extra, Alka Extra, Stain Active e Soft Power Caps Eco.

