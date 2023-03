Ecolabel UE: prorogati i criteri detergenza e servizi pulizia

Ecolabel UE : la Commissione europea con decisione 2023/963/UE ha prorogato l’applicazione degli esistenti criteri per ottenere l’Ecolabel UE per detersivi, detergenti e servizi di pulizia di interni.

La Commissione europea sta facendo fronte a nuove attività connesse soprattutto alla direttiva ESPR sull’eco progettazione. Pertanto sarà necessario un periodo più lungo per portare avanti la revisione dei criteri dei 6 gruppi di prodotti sulla detergenza. Per questo motivo la proposta di estensione della validità degli attuali criteri detergenza è stata fissata al 31 dicembre 2026, quella dei servizi di pulizia al 31 dicembre 2027 (in quanto questi ultimi criteri dovranno basarsi soprattutto sulla revisione dei criteri sui prodotti detergenti).

La revisione dei criteri sulla detergenza inizierà molto probabilmente a fine 2023. La Decisione contenente le nuove date di scadenza dei criteri EU Ecolabel relativi a detergenza e servizi pulizia è stata adottata il 27 marzo.

Di seguito il dettaglio delle proroghe: (EU) 2017/1214, Detersivi per piatti (019) (EU) 2017/1215, Detersivi per lavastoviglie industriali o professionali (038) (EU) 2017/1216, Detersivi per lavastoviglie (015) (EU) 2017/1217, Prodotti per la pulizia di superfici dure (020) (EU) 2017/1218, Detersivi per bucato (006) (EU) 2017/1219, Detersivi per bucato per uso industriale o professionale (039).

Di conseguenza anche la decisione (EU) 2018/680 sui Servizi di pulizia di ambienti interni (052) è stata prorogata al 31 dicembre 2027 in quanto questi ultimi criteri dovranno basarsi soprattutto sulla revisione dei criteri sui prodotti detergenti.