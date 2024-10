Dussmann Service sostiene “NutriAmo Bergamo”

Dussmann Service aderisce a NutriAmo Bergamo, campagna solidale promossa da Confindustria Bergamo in collaborazione con Banco Alimentare Lombardia, volta ad offrire un aiuto tangibile alle famiglie in difficoltà economica.

Dal 14 ottobre, fino a venerdì 18, l’azienda promuoverà tra i propri dipendenti una raccolta di alimenti a lunga conservazione come pasta, riso e olio, che verranno poi destinati a chi si trova in condizioni di bisogno, attraverso la distribuzione a cura di Banco Alimentare. Il punto di raccolta è collocato presso la reception della sede principale Dussmann di Capriate San Gervasio. I dipendenti possono aderire all’iniziativa negli orari di apertura aziendale.

L’iniziativa nasce in risposta a una situazione sociale particolarmente critica. Un articolo di Il Giorno, infatti, riporta che “al reddito delle famiglie lombarde nel 2023, diminuito in termini reali (-0,7%) a causa dell’incremento dei prezzi, si aggiunge il fatto che, secondo le stime della Banca d’Italia, il 7,5% delle famiglie lombarde si trova sotto la soglia di povertà assoluta, una quota soltanto di poco inferiore alla media nazionale”, pari all’8,5%. Di fronte a tali cifre, risulta sempre più urgente mettere in campo azioni di sostegno concrete e durature come NutriAmo Bergamo, pensata appositamente per la cittadinanza del territorio bergamasco.

L’adesione di Dussmann Service a NutriAmo Bergamo si inserisce in una strategia di responsabilità sociale che l’azienda coltiva con costanza e attenzione da anni. Già in passato, Dussmann ha collaborato attivamente con il Banco Alimentare: un esempio significativo è l’iniziativa di novembre 2023, quando undici dipendenti della Direzione Acquisti di Prodotto hanno prestato volontariamente servizio nel magazzino di Muggiò per gestire le derrate alimentari, selezionandole e organizzandole sugli scaffali in base alla tipologia e alla data di scadenza. Questa attività ha rappresentato un’occasione preziosa per contribuire alla distribuzione di beni di prima necessità e consolidare il legame con le realtà impegnate nella lotta contro la povertà alimentare.

L’iniziativa NutriAmo Bergamo consente a Dussmann Service di riaffermare il proprio ruolo attivo nel supportare il tessuto sociale del territorio e nel promuovere una cultura aziendale basata su valori di solidarietà e responsabilità. Parallelamente alla raccolta alimentare, saranno realizzate attività di sensibilizzazione rivolte ai dipendenti e comunicazioni dedicate, volte a incentivare la partecipazione e diffondere un messaggio di impegno civico.

Dussmann Service ribadisce la propria volontà di contribuire a costruire una società più equa e coesa, confermando che, grazie alla sinergia tra azienda e territorio, è possibile dare una risposta concreta alle esigenze delle comunità locali e sostenere chi è più in difficoltà.

