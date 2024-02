Dussmann Service celebra la diversità in tutte le sue forme

Dussmann Service, da sempre attenta a valorizzare la diversità in tutte le sue forme, ha aderito alla “Giornata dei Calzini Spaiati”, che si celebra oggi 2 febbraio 2024.

Un’iniziativa nata dall’idea di una maestra friulana, più di dieci anni fa, con l’intento di sensibilizzare all’accettazione della diversità. Diversità intesa in questo caso come valore e come superamento dell’emarginazione sociale, in quanto indossare un calzino spaiato, diventa in questo giorno un rimedio all’isolamento.

In un mondo che talvolta sembra essere troppo standardizzato e ricco di preconcetti, Dussmann crede che le differenze debbano essere tutelate e valorizzate. Per questo oggi i collaboratori dell’azienda, partendo proprio dalla sede Capriate San Gervasio (BG), hanno preso parte alla causa, indossando calzini di diverso colore. Un’iniziativa per dimostrare, in modo ironico e divertente, la condivisione dei valori aziendali.

Di recente, infatti, Dussmann Service ha ottenuto la certificazione UNI ISO 30415:2021”, “Gestione delle risorse umane – Diversità e inclusione,” messa a punto in sede internazionale nell’ambito del comitato tecnico ISO/TC 260 “Human resource management” (Working group WG 8 “Diversity and inclusion”). Un ulteriore documento a testimonianza dell’attenzione di Dussmann Service all’integrazione delle persone pur nelle loro specificità, al fine di creare un ambiente di lavoro veramente inclusivo.

L’iniziativa dei calzini spaiati ha coinvolto sia il personale che, nella maggior parte degli appalti gestiti da Dussmann, anche gli alunni delle scuole di diversi comuni d’Italia : Latisana (UD), Montirone (BS), San Zeno Naviglio (BS), Castenedolo (BS), Erbusco (BS), Iseo (BS), Comune di Desenzano del Garda (BS), Fumane (VR), Rocchetta Tanaro (AT), Cerro di Annone (AT), Portacomaro (AT), Tonco (AT), Moncalvo (AT), Casorate Primo (PV), Cormano (MI), Castiglione delle Stiviere (MN). Hanno aderito alla Giornata dei calzini spaiati anche i lavoratori della Piccola Casa del Rifugio di Milano. Questi calzini rappresentano la varietà dei dipendenti che con i loro talenti, le loro idee, le loro unicità contribuiscono a creare un ambiente aziendale ricco e vibrante.

“Con questa iniziativa vogliamo ribadire il nostro impegno alla tutela dell’individualità e diffondere positività e apprezzamento per le differenze che rendono unico e speciale ogni individuo. Siamo sicuri che insieme possiamo fare un passo avanti verso un ambiente di lavoro più inclusivo e paritario”, commentano da Dussmann Service.

https://it.dussmann.it/