Disinfestando – Pest Italy torna a Milano nel 2025

Disinfestando – Pest Italy si prepara a confermare il suo successo anche nell’edizione 2025 dopo 16 anni di continuo incremento di partecipanti, espositori, spazi e qualità degli eventi.

La manifestazione si svolgerà il 27-28-29 maggio 2025 a Milano, nel quartiere Fieramilano di Rho, e si consolida come partner della Fiera ISSA PULIRE. Questo connubio promette di far crescere ulteriormente l’evento, posizionandolo tra le esposizioni più importanti a livello europeo nel settore. Gli organizzatori promettono di coinvolgere tutte le associazioni di imprese e gli ordini professionali operanti nel settore del Pest Control e dell’igiene ambientale, mirando a creare un evento inclusivo e rappresentativo delle diverse realtà del settore, per facilitare lo scambio di conoscenze e la creazione di nuove opportunità di business.

Spazi espositivi

L’area dedicata a Disinfestando – Pest Italy sarà situata nel padiglione 12, garantendo un’ampia esposizione interna. Inoltre, su richiesta, sarà possibile disporre di spazi espositivi esterni per automezzi, rispondendo alle diverse esigenze degli espositori.

Eventi collaterali

Un elemento distintivo della manifestazione è la qualità delle sessioni tematiche collaterali, che hanno già dimostrato un grande interesse da parte degli operatori del settore nella scorsa edizione. Le conferenze e le sessioni di lavoro si terranno all’interno dell’ISSA PULIRE LAB, offrendo tematiche di ampio interesse per tutti gli operatori dell’igiene ambientale. La partecipazione a questi eventi sarà un fondamentale supporto all’esposizione, rafforzando il valore formativo e informativo della fiera.

Durata e orari

La fiera avrà una durata di tre giornate, con orario di apertura dalle 10:00 alle 18:00. L’ingresso sarà gratuito per tutti i visitatori, con il solo obbligo di registrarsi in anticipo, garantendo un’affluenza regolata e sicura.

La Fiera ISSA PULIRE nel 2023 ha visto la partecipazione di 373 espositori provenienti da 104 paesi e un’affluenza di 20.058 visitatori.