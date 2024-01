Diritti al Punto: l’incontro formativo del CNS sul nuovo Codice

Diritti al Punto: il 19 Gennaio prossimo si terrà, presso il Centro Congressi Tiempo a Napoli, il primo di tre appuntamenti formativi organizzato da Consorzio Nazionale Servizi sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Al centro dell’incontro, organizzato in collaborazione con Legacoop Produzione e Servizi, riflessioni normative e pratiche sui PPP nell’ambito del nuovo codice.

Il ciclo di formazione si colloca nell’ambito del servizio “Diritti al Punto” ideato per fornire assistenza e consulenza alle associate del CNS nell’ambito della nuova normativa connessa agli appalti pubblici. Un canale dedicato attraverso il quale poter ottenere risposte chiare per aiutare le associate a navigare in questo complesso quadro normativo.

Programma:

10:00 Registrazione dei partecipanti;

Registrazione dei partecipanti; 10.30 Introduzione dei lavori – Alessandro Hinna , Presidente Consiglio di Gestione CNS;

Introduzione dei lavori – , Presidente Consiglio di Gestione CNS; Saluto di apertura – Andrea Laguardia , Direttore Legacoop Produzione e Servizi;

, Direttore Legacoop Produzione e Servizi; 10.45 Il partenariato pubblico e privato nel nuovo codice dei contratti pubblici – Avv. Gennaro Notarnicola , Studio Notarnicola;

Il partenariato pubblico e privato nel nuovo codice dei contratti pubblici – , Studio Notarnicola; 12.45 Casi pratici – Avv. Daniele Branca , Responsabile Ufficio Legislativo e del Lavoro Legacoop Produzione e Servizi con il supporto della Direzione Legale CNS ;

Casi pratici – , Responsabile Ufficio Legislativo e del Lavoro Legacoop Produzione e Servizi con il supporto della ; 13:30 Termine lavori

Nel corso della mattinata sarà lasciato spazio ai partecipanti per domande ai relatori.

