Detergenza e innovazione, Innovhub SSI  al Forum H3i

Innovhub SSI, il 4 e 5 marzo prossimi, partecipa al Forum H3i, l’evento dedicato a materie prime, ingredienti, formulazioni e servizi per la realizzazione di prodotti per la pulizia domestica, industriale e istituzionale.

A NH Centro Congressi – Milanofiori, presso lo stand 118, Innovhub SSI presenta i servizi innovativi in ambito detergenza. Inoltre, interviene ai Tech Focus il 5 marzo.

Informazioni e iscrizioni entro il 28 febbraio al link.

Si tratta di servizi di analisi e consulenza in ambito detergenza, servizi di analisi sensoriale grazie a un panel di tecnici esperti per valutare l’efficacia prestazionale di detergenti o di sistemi di lavaggio/asciugatura, servizi di sicurezza di prodotto e di processo.

Innovhub SSI è una realtà nata nel 2011 dall’unione dell’Azienda Speciale Innovhub con le Stazioni Sperimentali per l’Industria dei settori cartario, tessile, dei combustibili e degli oli e dei grassi, Innovhub SSI è oggi una società a responsabilità limitata interamente partecipata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Grazie ai numerosi laboratori altamente specializzati, corredati di una vasta e moderna dotazione strumentale scientifica, e al personale altamente qualificato, Innovhub SSI è in grado di fornire soluzioni personalizzate, fornendo servizi integrati di analisi e consulenza per la soluzione di specifiche problematiche tecnologiche e/o di prodotto. Fa parte di Enterprise Europe Network, la rete, nata nel 2008 per volontà della Commissione Europea per supportare l’internazionalizzazione e l’innovazione di aziende e centri di ricerca.