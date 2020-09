Da Afidamp il Protocollo buone prassi sanificazione uffici e aziende

Al rientro dalle ferie estive diversi uffici riapriranno le porte ai propri dipendenti. E’ il, momento di dedicare ancora più attenzione alla sanificazione e alla pulizia degli ambienti, soprattutto se sono stati chiusi a lungo.

Afidamp, ai primi di agosto, ha divulgato il Protocollo buone prassi sanificazione uffici e aziende in cui si raccomanda di dedicare particolare attenzione e maggiore frequenza alla detersione e disinfezione di tutte le superfici “high touch” ossia quelle maggiormente a contatto con le mani (maniglie, tastiere, interruttori, pulsanti, scrivanie, ecc.). È bene premettere che prima di ogni attività di disinfezione è necessario effettuare una profonda detersione delle superfici, in quanto i principi attivi dei prodotti disinfettanti vengono neutralizzati dallo sporco. In alternativa, è possibile utilizzare prodotti deter-disinfettanti che svolgono contemporaneamente entrambe le funzioni, consentendo di dimezzare i tempi di applicazione.

Si ricorda l’importanza dell’utilizzo di prodotti professionali che sono studiati appositamente per affrontare tipologie di sporco e di contaminazione più complesse di quelle domestiche (risolvibili con prodotti commerciali). I prodotti professionali inoltre hanno scheda tecnica e scheda di sicurezza, che indicano chiaramente ed inequivocabilmente, diluizioni, campi e modalità d’impiego. Preferire disinfettanti con registrazioni P.M.C (Presidio Medico Chirurgico), che garantiscono l’efficacia battericida e virucida, certificata dal Ministero della Sanità. Per questi prodotti rispettare i tempi di contatto indicati.

Il Protocollo è scaricabile dal sito.