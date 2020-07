COVID-19, le zanzare non trasmettono il virus

Uno studio sperimentale congiunto fra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) di Roma ha dimostrato che le zanzare non trasmettono il virus SARS-CoV-2.

I team di entomologi, virologi e biologi molecolari dei due istituti hanno condiviso il protocollo della sperimentazione e hanno testato la “competenza vettoriale” cioè la capacità di trasmettere attivamente il virus della zanzara tigre (Aedes albopictus) e della zanzara comune notturna (Culex pipiens).

Alle zanzare stabulate in laboratori di alta sicurezza (BSL3) è stato fornito un pasto di sangue infetto con alte dosi del virus SARS-CoV-2. Il virus, come atteso, non è stato in grado di replicarsi nel corpo delle zanzare e alla fine dello studio tutti gli insetti sono risultati negativi al SARS-CoV-2.

I risultati dettagliati e definitivi saranno a breve organizzati da ISS e IZSVe per la pubblicazione su riviste internazionali. Lo studio rappresenta la prima risposta scientifica alla possibilità, da molti ipotizzata, che le zanzare potessero trasmettere il virus. Una evidenza scientifica per un’estate più tranquilla.

https://www.izsvenezie.it