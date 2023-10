Corso sul nuovo Codice dei contratti: save the date!

Il Corso sul nuovo Codice dei contratti pubblici avrà luogo il 22 e 23 novembre prossimi a Bologna, organizzato da Fondazione Scuola Nazionale Servizi in collaborazione con lo studio Brugnoletti & Associati. GSA è media partner.

Fondazione Scuola Nazionale Servizi, in collaborazione con Studio Legale Brugnoletti & Associati, organizza un corso in presenza sul nuovo Codice dei contratti pubblici che si terrà il 22 e 23 novembre 2023 a Bologna e sarà condotto da giudici, giuristi e esperti del settore.

Gli argomenti trattati includono:

✔ i principi del nuovo codice,

✔ le forme di partecipazione alla gara degli operatori economici,

✔ il soccorso istruttorio,

✔ il principio della conservazione dell’equilibrio contrattuale,

✔ il diritto alla rinegoziazione,

✔ la revisione dei prezzi e le clausole sociali,

✔ le novità sull’anomalia dell’offerta,

✔ e altre modifiche contrattuali …



I Docenti

Dott. Umberto Realfonzo – Già Consigliere di Stato e Presidente TAR Abruzzo.

Dott.ssa Brunella Bruno – Consigliere Consiglio di Stato.

Avv. Silvia Marzot – Avvocato amministrativista.

Avv. Paola Rea – Avvocato amministrativista.

Avv. Massimiliano Brugnoletti – Avvocato amministrativista.

Dott. Luca Mariani – Studio di consulenza del lavoro e fiscale “ArlatiGhislandi”.

Dott.ssa Rossella Giusa – Advisor gare pubbliche.

Durante il corso, ci saranno anche sessioni di dialogo e dibattito tra i relatori, i partecipanti, gli imprenditori e i committenti per discutere delle opportunità e delle criticità del nuovo Codice dei contratti pubblici.



Al termine delle due giornate, verrà rilasciato un attestato di partecipazione e un Competence Badge digitale in blockchain che attesta la frequenza del corso e l’acquisizione di competenze specifiche sui contratti pubblici.



Per info e prezzi scrivi a info@scuolanazionaleservizi.it

Media Partner GSA