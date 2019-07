Corso ECM online sulle zanzare

È disponibile sulla piattaforma IZSVe Learning Store dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie il corso online ECM “Artropodi vettori di patogeni per l’uomo e gli animali: zanzare”.

Negli ultimi anni i fattori correlati a cambiamenti climatici e alla globalizzazione, hanno aumentato il rischio di introduzione e diffusione di patogeni di interesse medico umano e veterinario trasmessi da vettori. Parallelamente, si sta verificando anche un aumento dell’area di distribuzione di artropodi indigeni e l’introduzione di nuove specie nel nostro Paese. Malattie e insetti una volta considerati esotici come la West Nile Disease e la Zanzara tigre sono ormai una realtà del nostro paese.

Per questi motivi, negli ultimi anni sono stati organizzati piani di monitoraggio specifici per le diverse specie di vettori e di sorveglianza per i patogeni trasmessi a tutti i livelli: nazionale, regionale e locale. È quindi necessaria, per gli operatori del sistema sanitario, una conoscenza di base sia degli artropodi d’interesse sanitario che di epidemiologia delle malattie trasmesse. L’epidemiologia delle malattie trasmesse da vettore è piuttosto complessa e richiede sistemi di monitoraggio.

Molti corsi forniscono informazioni sulle malattie, ma pochi focalizzano l’attenzione sui vettori di patogeni. Per questo motivo il corso è incentrato sulla conoscenza dei vettori e mira a fornire le conoscenze necessarie su come si effettua il campionamento delle zanzare, la gestione dei campioni, l’identificazione delle specie e le metodiche per la ricerca dei patogeni nei vettori.

Argomenti

Introduzione sugli artropodi

L’importanza sanitaria delle zanzare

Biologia, ecologia e riconoscimento delle zanzare

Le zanzare invasive

Il monitoraggio delle zanzare

Il controllo in ambito urbano e la valutazione dell’efficacia dei trattamenti

Gestione dei campioni e ricerca dei patogeni

Disponibile fino al 31 dicembre 2019 *

* È possibile iscriversi in qualsiasi momento entro la data di scadenza del corso. Per iscriversi è necessario accedere al sito IZSVe Learning Store e registrare il proprio profilo-utente.

