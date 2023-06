Il Corso di Alta Formazione in Cleaning Management verrà presentato online martedì 20 giugno prossimo.

Il Corso di Alta Formazione in Cleaning Management è a cura di SDM, Scuola di alta formazione dell’Università degli studi di Bergamo e realizzato in collaborazione con Afidamp, Associazione imprese italiane della filiera della pulizia professionale, con il contributo di Fra.Mar Spa e con il supporto di Fondazione Scuola Nazionale Servizi e AIISA, Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici.

Il Corso intende fornire le conoscenze relative ai metodi, alle tecniche e agli strumenti per la gestione delle attività connesse alla pulizia e alla sanificazione degli ambienti commerciali, lavorativi e civili, offrendo una panoramica sulle principali tecnologie attualmente disponibili nel mondo del pulito. Il percorso formativo, della durata di 132 ore, ha le seguenti modalità didattiche:

Lezioni frontali basate su esposizione di modelli gestionali, organizzativi e tecnici

Testimonianze di settore in aula

Visite aziendali

«Pillole di tecnologia» per apprendere le opportunità tecnologiche nel mondo del pulito

Interventi periodici su soft skills e relazioni interpersonali.

Gli incontri del Corso saranno erogati in modalità mista (online e in presenza) fatta eccezione per la prima giornata e le visite aziendali la cui partecipazione è obbligatoriamente in presenza.

Direttore del Corso:

prof. Sergio Cavalieri

Durante l’evento di presentazione potrete ricevere informazioni sul corso, incontrare docenti e tutor d’aula e scoprire tutto sul percorso che formerà gli esperti di tecnologie nei servizi di pulizia. L’evento si svolgerà online, per partecipare, registrati a questo link: https://bit.ly/43pwE2p

Scopri il programma completo del corso su https://lnkd.in/dgfJNH6Q