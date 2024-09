Corso di “Addetto alle pulizie e sanificazione”

Al via il secondo corso CAPAC per addetto alle pulizie, sanificazione, conferimento rifiuti: l’importanza della formazione certificata per le sfide future del settore del cleaning.

Dopo il successo della prima edizione, che ha superato ogni aspettativa, torna il corso per “Addetto alle pulizie e sanificazione”, un’iniziativa di Capac, Politecnico del Commercio e del Turismo con sede a Milano, in collaborazione con Issa Pulire Network, Service Key, Alis Confcommercio, sponsor tecnico Makita e Vemac. L’avvio delle lezioni è previsto il 25 novembre prossimo e si concluderà il 14 gennaio 2025. La durata è di 40 ore di cui 30 in presenza e 10 online.

A chi si rivolge

Il corso si rivolge a chi desidera intraprendere la professione di addetto alle pulizie e alla sanificazione acquisendo le conoscenze fondamentali e i metodi di lavoro per gestire interventi di pulizia ordinaria e straordinaria e di sanificazione, lavorando in squadra o singolarmente.



Contenuti

* Area Realizzazione attività di pulizia e sanificazione: caratteristiche degli ambienti, forme di sporco e tipologie di superfici, tipologia di pulizia (meccanica e manuale) , tecniche di pulizia e sanificazione degli ambienti.

*Area raccolta e conferimento rifiuti.

Attestato riconosciuto in Italia e all’estero

La frequenza è nelle giornate di lunedì e martedì in orario serale (ore 18-21), con un massimo di assenze del 25% sul monte ore complessivo. La quota di iscrizione è di 400 euro. La docenza sarà erogata da Issa Pulire Network e Scuola Nazionale Servizi.

Al termine del percorso, ai corsisti che avranno superato le prove finali con esito positivo verrà rilasciato un “Attestato regionale con valore pubblico spendibile a livello nazionale ed europeo di Addetto alle pulizie e sanificazione” rilasciato da Regione Lombardia e riconosciuto in tutta l’Unione Europea, redatto in italiano, inglese, tedesco e francese, nel quale saranno certificate le seguenti due competenze: realizzare le attività di pulizia e sanificazione; effettuare la raccolta e il conferimento dei rifiuti.

Per informazioni:

Maria Restelli 02-4030528 02-40305300

Lucia Ippolito 02-40305223

SCARICA LA LOCANDINA DEL CORSO