Copyr nomina Graziano Vezzulli come nuovo Country Manager

Copyr, parte del gruppo Zelnova Zeltia e azienda di riferimento nel mercato della difesa e dell’igiene ambientale, annuncia la nomina di Graziano Vezzulli come nuovo Country Manager.

Con una laurea in Chimica Industriale e MBA conseguito in SDA Bocconi, Graziano Vezzulli vanta un’esperienza significativa maturata in aziende chimiche internazionali di primaria importanza. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nell’area commerciale, fino a raggiungere la posizione di Direttore Commerciale. La sua profonda conoscenza del mercato e del settore, unita a un forte orientamento al cliente, lo rendono la figura ideale per guidare Copyr in questa nuova fase di crescita e sviluppo.

Nel suo nuovo incarico sarà responsabile del rafforzamento della presenza di Copyr sia sul mercato italiano che su quello internazionale, attraverso lo sviluppo di strategie mirate a soddisfare le esigenze dei clienti e dei partner. La sua nomina segna un passo importante nella continua evoluzione dell’azienda, con l’obiettivo di consolidare la leadership dell’azienda nel settore e di innovare costantemente l’offerta di prodotti a base di Piretro.

“Sono onorato di entrare a far parte di Copyr e di poter contribuire al successo dell’azienda e del gruppo Zelnova Zeltia.” ha dichiarato Vezzulli. “Lavoreremo insieme al team per raggiungere nuovi traguardi, mantenendo al centro delle nostre attività la soddisfazione dei nostri clienti e lo sviluppo di soluzioni sempre più sostenibili.“

Pedro Gonzalez, CEO di Copyr, ha aggiunto: “Le nostre aspettative di crescita nel mercato sono molto ambiziose. Siamo certi che Graziano saprà rispondere appieno alle esigenze di tutti i clienti e partner che collaboreranno con lui.”

La nomina di Graziano Vezzulli è effettiva dal 2 settembre presso la sede di Copyr.

www.copyr.eu