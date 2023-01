copyr acquisisce il business di ecosistema

Copyr Compagnia del Piretro, azienda italiana di riferimento dal 1961 nel mercato del pest control e dell’igiene ambientale, con un record di fatturato di 32 milioni di euro nel 2022 e una crescita superiore al 10%, apre il 2023 con l’acquisizione del business di Ecosistema, società attiva dal 1994 nella distribuzione di soluzioni proprie per la disinfestazione e il controllo degli odori nel settore Ho.re.ca (bar, ristoranti, hotel, industria alimentari, catering).

Come spiega Pedro Gonzalez, CEO di Copyr, “l’operazione ci consente di compiere un ulteriore passo verso gli obiettivi di integrazione orizzontale e di leadership nel mercato dell’igiene ambientale.” Il nostro obiettivo strategico, continua Gonzalez, è di “acquisire ulteriori posizioni e di soddisfare le necessità in termini di pest control e igiene ambientale di ogni tipo di utilizzatore, che potrà trovare nell’offerta allargata Copyr-Ecosistema le migliori soluzioni.”

Un’acquisizione quasi “familiare”

Nel 1994 Maurizio Colandrea, forte dell’esperienza acquisita in Copyr e motivato da un innato spirato imprenditoriale, decide di fondare la propria azienda, Ecosistema s.r.l.. La realtà, oggi ben conosciuta nel sud Italia, si è specializzata negli ultimi 25 anni nella fornitura di aerosol dispenser, insetticidi aerosol, pronti all’uso, concentrati in particolare a base di Piretro, deodoranti, lampade per il controllo degli insetti volanti e una gamma completa e di qualità di articoli per il monitoraggio di insetti e roditori molesti.

“L’acquisizione del business di Ecosistema è quasi un ricongiungimento, perché la famiglia Colandrea è legata a Copyr da tre generazioni” afferma Mario Di Leva, Direttore Generale di Copyr, dichiarando “Vogliamo tenere vivo quel legame familiare che c’è sempre stato tra le due aziende e con Maurizio, dando continuità, preservando i brand di Ecosistema e il progetto del suo fondatore”. Ecosistema diventerà uno dei brand di punta di Copyr, anche grazie alla rete di vendita, che garantirà continuità, servizio e integrità del brand.

L’acquisizione rientra nel piano strategico di sviluppo del gruppo Copyr-ZelnovaZeltia, che continua ad avanzare superando nel 2022 la soglia di 75 milioni di euro di fatturato, guidato al vertice da Juan Carlos Ameneiro, Amministratore Delegato di Zelnova Zeltia e Presidente del CDA di Copyr.