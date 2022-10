Copma: sanificazione sui mezzi di trasporto pubblici

Copma annuncia il convegno «Mobilità, sicurezza dei passeggeri, sostenibilità ambientale: l’innovativo sistema di sanificazione PCHS®» a Milano, il 14 ottobre.

Il convegno è l’occasione per riprendere i risultati delle ricerche realizzate in ambito sanitario/ospedaliero e presentare i nuovi risultati dello studio condotto dal centro ricerche CIAS dell’Università di Ferrara nell’ambito del trasporto pubblico metropolitano di Milano. Un’importante incontro per parlare di innovazione e sostenibilità della sanificazione sui mezzi pubblici.

L’evento si terrà a partire dalle ore 10 di venerdì 14 ottobre, nella prestigiosa cornice di Palazzo Giureconsulti, a due passi dal Duomo con la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo istituzionale e della ricerca.

Registrati qui per partecipare in presenza: https://lnkd.in/dfB-NYeg

L’evento si inserisce nel contesto della Next Mobility Exhibition, nel quartiere di RhoFiera dal 12 al 14 ottobre prossimi con tre giorni dedicati a soluzioni che promettono una miglior vivibilità delle città e un minor impatto ambientale.

https://www.nextmobilityexhibition.com/