Copma raggiunge un altro traguardo

Copma, in RTI con altre aziende, con l’aggiudicazione del lotto 9 di Consip per i «Servizi di pulizia, di sanificazione ed altri servizi per gli enti del SSN», oltre all’adesione di ASL Napoli 3, ha recentemente perfezionato anche l’adesione di ASL Salerno.



Questo risultato si inserisce tra altri importanti traguardi raggiunti, tra i quali il contratto di «Pulizia e assistenza al pasto» presso gli Ospedali Riuniti di Bologna, il lotto 4 della Convenzione Città Metropolitana di Milano per i «servizi di pulizia uffici a ridotto impatto ambientale e prestazioni accessorie» e l’acquisizione del 51% di Fulgens Italia Srl.



Copma continua a portare avanti il proprio lavoro nell’ottica del Bilancio di Responsabilità Sociale 2021,secondo i valori fondanti di inclusività, innovazione e sostenibilità.

www.copma.it