Copma, le iniziative di welfer aziendale

Copma, attiva da oltre 50 anni nel settore della pulizia e della sanificazione, per far fronte ai rincari provocati dalla crisi energetica e dall’inflazione (mai così alta dal 1985) offre un aiuto economico ai Lavoratori e Soci.

Bonus carburante

Consapevole delle difficoltà che le famiglie stanno affrontando a causa della crescente inflazione e forte dei risultati positivi raggiunti nell’ultimo anno, la Cooperativa di Ferrara offrirà ai propri dipendenti un contributo concreto a prescindere dal ruolo ricoperto o dalla mansione svolta. Nel dettaglio, il CdA ha deciso di erogare a tutti i Lavoratori e Soci, un bonus carburante del valore di 200 euro.

Servizi welfar

Per i Soci della Cooperativa e i propri famigliari è inoltre previsto un ulteriore credito di servizi welfare di 800 euro. Potrà essere speso presso locali, strutture convenzionate per cure sanitarie, spesa quotidiana, corsi di formazione ecc. Ma si potrà anche utilizzare per il rimborso delle bollette di acqua, luce e gas, per il trasporto pubblico e scolastico, nonché per l’assistenza di minori e anziani non autosufficienti.

Condivisione del successo

Copma ha deciso di attivare immediatamente i contributi perché è fondamentale dare un sostegno pratico e tangibile in questo preciso momento, consentendo alle famiglie di soci e lavoratori di poter affrontare l’attuale congiuntura con questo supporto economico.

Come dichiarato dalla presidente della cooperativa ferrarese Silvia Grandi la cooperativa ha compiuto questa scelta forte dei risultati positivi raggiunti nell’ultimo anno. E’ un modo di condividere insieme il successo della nostra attività e le difficoltà che individualmente tutti stiamo attraversando.

