Coopservice: utile 2023 a 13,1 milioni (+45%)

Coopservice, cooperativa tra i leader in Italia nella fornitura di servizi di facility, ha chiuso il 2023 con un utile di 13,1 milioni di euro, in crescita del 45% rispetto ai 9 milioni del 2022 e un miglioramento di tutti gli indicatori di redditività.

Il valore della produzione è stato di 606 milioni di euro, con una diminuzione, rispetto ai 705 milioni dell’anno precedente, interamente riconducibile all’operazione di conferimento del ramo Security nella società controllata al 100% Istituto di Vigilanza Coopservice Spa, avvenuto in data 1° luglio 2023.

Il bilancio è stato approvato dall’Assemblea dei soci, al termine di un percorso di otto assemblee territoriali tenute in tutta Italia, che hanno visto la partecipazione di 1.833 soci in rappresentazione degli oltre 5.100 soci della cooperativa. Ai soci verrà erogato un ristorno di 1,2 milioni di euro, in aggiunta alla rivalutazione e alla remunerazione del capitale sociale, pari al 5% complessivo (1% in più rispetto all’anno precedente)

I dipendenti di Coopservice al 31.12.23 sono 13.255 (anche in questo caso la riduzione è dovuta interamente alla costituzione di Istituto di Vigilanza Coopservice Spa che al 31.12.23 ha registrato 3.388 dipendenti). Al 100% dei lavoratori sono applicati i contratti di lavoro nazionali e il 91% degli occupati ha un contratto a tempo indeterminato. Gli addetti di Coopservice sono in maggioranza donne (62%) e per il 28,1% sono nati fuori dall’Italia, con provenienza da 108 paesi. Gli occupati che ancora oggi hanno cittadinanza straniera sono circa il 10%.

“La cooperativa conferma la sua redditività e solidità. Sono risultati di ancora maggior valore perché ottenuti in un anno complesso e che ci ha visti impegnati su operazioni di riorganizzazione molto rilevanti. Chiudiamo un bilancio positivo continuando a garantire buona occupazione e investendo sulla sostenibilità – commenta Roberto Olivi, presidente di Coopservice – Il buon andamento dei conti consente importanti riconoscimenti ai soci, rafforzando lo scambio mutualistico che è alla base della nostra impresa cooperativa. Le previsioni per il 2024 sono positive; ad oggi registriamo un andamento in linea con il budget ma teniamo monitorato l’impatto sui conti delle dinamiche contrattuali dei principali contratti nazionali di lavoro, che peseranno per circa 27 milioni di euro tra quest’anno e il prossimo”.

Coopservice, di recente, ha lanciato il progetto Futuring: una piattaforma web progettata per raccontare in tempo reale l’impegno per la sostenibilità, in affiancamento al report integrato che, per sua natura, restituisce la fotografia delle azioni fatte nell’anno precedente di rendicontazione.

