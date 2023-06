Coopservice sponsor della convention di Donne Protagoniste in Sanità

Coopservice, per il secondo anno consecutivo, è sponsor della Convention di “Donne protagoniste in Sanità”, in programma a Bologna il 22 e 23 giugno.

Donne protagoniste in Sanità è una community di donne che vogliono contribuire a modellare in modo concreto il futuro della Sanità e che, ad oggi, conta più di 1.660 aderenti.

Info e programma su: www.protagoniste.it

“Abbiamo scelto di sostenere la Community – ha dichiarato Giuliana Caroli, Communication Manager di Coopservice – perché condividiamo la visione di un nuovo modello capace di creare nuove forme di collaborazione tra le strutture ospedaliere, i territori e le imprese che, come noi, si affiancano al fondamentale lavoro di cura degli specialisti e dei medici e garantiscono servizi essenziali per la tutela della salute e il benessere dei pazienti”.

In Coopservice la presenza femminile è maggioritaria e nel settore del cleaning sanitario le donne impiegate superano l’80%. Il contributo della cooperativa alla Community va nella direzione di avviare un percorso di valorizzazione e di riconoscimento del lavoro al femminile in sinergia con gli obiettivi e i valori di Donne protagoniste in sanità.

Un tema centrale per Coopservice è quello della sensibilizzazione contro la violenza delle parole e la promozione della cittadinanza digitale. Per questo, insieme a Parole O_Stili – l’Associazione nata a Trieste nel 2016 con l’obiettivo di responsabilizzare ed educare gli utenti della Rete a scegliere forme di comunicazione non ostile – durante la Convention di Donne protagoniste in Sanità, è stato organizzato un momento di riflessione per promuovere i valori espressi nel “Manifesto della Comunicazione Non Ostile” e contribuire a diffondere pratiche virtuose di comunicazione in un contesto, quello sanitario, dove le relazioni, non solo tra paziente e medico ma tra tutti gli operatori all’interno dell’ospedale, assumono un’importanza cruciale.

Il workshop – condotto da Rosy Russo, presidente di Parole O_stili e Giuliana Caroli, Communication Manager di Coopservice – si svolgerà il 23 giugno dalle 11.30 alle 12.30 nella Sala Nettuno dell’Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2 – Bologna.

La partecipazione è libera.