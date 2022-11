Coopservice porta a Ecomondo (8-11 novembre 2022) visioni e progetti sulla tutela dell’ambiente e sulla transizione ecologica.

La cooperativa leader nella fornitura di servizi integrati di facility management, insieme alla controllata Servizi Italia, società quotata in Borsa, sarà presente (stand 031, padiglione B2) alla fiera che inaugura domani a Rimini con programma di iniziative tese a creare un dialogo con i visitatori e con momenti di intrattenimento e riflessione sui cambiamenti climatici e sulle grandi questioni ambientali della contemporaneità.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI ESCLUSIVI

Questo il programma degli eventi che si terranno nello stand di Coopservice a Ecomondo:

Martedì 8 novembre e venerdì 11 novembre, saranno protagonisti gli esperti apicoltori di Opus Apis che parleranno dell’importanza degli insetti impollinatori per la tutela della biodiversità, degli ecosistemi e la salvaguardia ambientale. Gli esperti parleranno anche del progetto che vede impegnate Coopservice e Servizi Italia per il ripopolamento delle api da miele, grazie all’installazione di 24 arnie su terreni di proprietà.

Mercoledì 9 novembre giornata dedicata ai temi del cambiamento climatico e della tutela ambientale con il progetto di SPELL – Non so come dirtelo. “Più idioti dei dinosauri – 4 amenità climatiche e 1 crisi di identità è uno spettacolo composto da 5 diversi segmenti da 12 minuti ciascuno: sessanta minuti ad alta energia, per raccontare la transizione ecologica con dati concreti ma anche tanta leggerezza! L’evento sarà replicato più volte nel corso della giornata.

Giovedì 10 novembre ospite di Coopservice sarà il comico Diego Parassole, con un evento tratto dal suo spettacolo “Stanno arrivando i cambiamenti climatici e non ho niente da mettermi”. Un’occasione di riflessione sulla qualità della vita di ogni giorno, sull’ambiente e sull’ecologia in modo divertente, popolare ma con una solida base scientifica.

Da mercoledì a venerdì a Ecomondo sarà anche possibile incontrare i recruiters di Coopservice, sostenere un colloquio e conoscere le opportunità occupazionali nell’ambito dei servizi integrati di facility, la cui gestione necessita di figure professionali operative e manageriali in tutti i campi: amministrazione e finanza, information technology, risorse umane, ingegneria gestionale, legale, energy management, procurement, security, comunicazione e molto altro ancora.

Coopservice ha chiuso il 2021 con un fatturato di 691 milioni di euro e 17.110 dipendenti. Il gruppo Coopservice, al 31 dicembre 2021, contava 26.112 addetti e un fatturato di 1,11 miliardi di euro. Da anni la cooperativa ha sviluppato una strategia di sostenibilità per ridurre il proprio impatto ambientale e definire azioni efficaci vero la decarbonizzazione: nel 2021 è stato adottato il modello di misurazione della ‘corporate carbon footprint’ secondo lo standard GHG basato sul calcolo delle tonnellate di CO2 equivalente (tCO2e), indicatore utilizzato per misurare il contribuito potenziale dei vari gas al riscaldamento globale. Nel 2021, pur a fronte del pendolarismo dovuto alla ripresa del lavoro in presenza, Coopservice ha ridotto la propria impronta carbonica di 7.702 tonnellate di CO2e.

