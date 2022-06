Il 22 giugno 2022 dalle ore 9.30 alle ore 17.00 si terrà a Roma, presso l’Auditorium Museo dell’Ara Pacis (Via di Ripetta, 190) il convegno “Smart Energy Management 4 Smart PA. Politiche, strumenti, esperienze di gestione, efficienza e innovazione energetica per i patrimoni immobiliari e urbani pubblici” organizzato da Fondazione Scuola Nazionale Servizi e Università La Sapienza (Master “Gestione Integrata e Valorizzazione dei Patrimoni Immobiliari e Urbani – Asset, Property, Facility & Energy Management”).

Il Convegno intende fornire un’importante occasione di analisi e di confronto operativo sul tema della gestione e della riqualificazione energetica dei patrimoni delle PA, esplorando gli aspetti tanto di complessità/criticità quanto di innovazione del mercato dei servizi di Energy Management. Saranno messi a confronto i pareri di qualificati stakeholder pubblici e privati su temi di stretta attualità e prospettiva, presentando una serie di significative esperienze e best practices avviate/sviluppate direttamente sul campo, tra cui in particolare il “Servizio Integrato Energia” per le PA promosso attraverso la Convenzione Consip “SIE 4”.

