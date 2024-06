Convegno: “Il Facility Management in Italia”

“Il Facility Management in Italia” è il titolo dell’evento annuale di OSSIF, l’Osservatorio Nazionale sul Facility Management dell’ABI – Associazione Bancaria Italiana, in partnership con TEROTEC e Securindex.

Il Convegno, che si terrà a Roma il prossimo 19 giugno, dal titolo “Il Facility Management in Italia: innovazioni e nuove frontiere del mercato pubblico e privato” si incentrerà – nella sessione curata da TEROTEC – sul tema “Il mercato dei servizi di Facility Management: tra prospettive di innovazione e criticità di sistema”. Questo segmento dell’evento sarà particolarmente rilevante per i professionisti del settore, in quanto affronterà le tendenze emergenti, le innovazioni tecnologiche e le problematiche sistemiche che influenzano il mercato dei servizi di Facility Management. Verranno esplorate le possibilità di sviluppo e crescita del settore, mettendo in luce sia le opportunità che le sfide da superare.

Nelle altre sessioni del convegno verranno trattati temi di grande attualità e interesse, come l’integrazione del Facility Management con le smart city e i servizi di security. Questi argomenti sono cruciali per comprendere come il Facility Management possa contribuire a creare città più intelligenti, sicure ed efficienti, migliorando la qualità della vita dei cittadini e ottimizzando la gestione delle risorse.

La partecipazione al Convegno è gratuita tramite email a f.protani@abi.it

Programma Convegno