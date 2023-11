Convegno: “Congiuntura economica e nuovo Codice degli appalti”

La rinegoziazione del contratto, strumento innovativo per la ripresa del Paese è il sottotitolo del convegno organizzato da FnipConfcommercio Venerdì 24 Novembre 2023 a Roma.

L’incertezza economica creatasi a seguito della pandemia e delle perduranti guerre alle porte dell’Europa ha prodotto una fiammata inflattiva a livello internazionale e causato notevolissimi incrementi dei prezzi di tutte le materie prime, dell’energia ed anche dei prodotti alimentari.

Non ultima, l’efficacia progressiva degli aumenti contrattuali di molti CCNL nel comparto dei lavori, dei servizi e delle forniture. Ciò ha fatto sì che moltissimi contratti in corso con la Pubblica Amministrazione abbiano perso quello che viene definito “l’equilibrio contrattuale” anche per la mancanza in moltissimi casi della clausola di “revisione prezzi”. Il Convegno si propone di approfondire questi aspetti del nuovo Codice dei Contratti, alla luce dei principi di risultato e della fiducia, a favore del nuovo rapporto tra la Pubblica Amministrazione e gli operatori del mercato.

L’appuntamento, immancabile per le imprese di servizi che lavorano con la PA, è il 24 novembre alle ore 10.30 – 12.30 presso la Sede di Confcommercio Imprese per L’italia, Sala Abbascià, Piazza G.G. Belli 2, Roma.

Programma

Saluti istituzionali

Carlo Sangalli

Presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia

Introduce e Modera

Massimiliano Brugnoletti

Avvocato Studio Brugnoletti Associati

Intervengono:

CLAUDIO CONTESSA

Presidente di Sezione del Consiglio di Stato

Il quadro normativo. “Il principio di conservazione”, le novità previste negli articoli 9 e 60 del d.lg 36/2023.

PAOLO TORRICO

Direttore Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi – ESTAR

Il punto di vista della pubblica Amministrazione. Opportunità e criticità nella gestione dei contratti di durata.

CARMINE ESPOSITO

Presidente FNIP Confcommercio Imprese per l’Italia

Il punto di vista del mercato. L’esigenza delle imprese nella gestione dei contratti di durata.

Conclusioni

Massimiliano Brugnoletti

ORE 12.30 – Aperitivo