Conad lancia un grande progetto di sostenibilità

“Sosteniamo il futuro” si basa su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle Comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.

Conad, tra i leader della GDO in Italia, ha lanciato “Sosteniamo il Futuro”, un grande progetto di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, espressione di un impegno concreto che caratterizza l’insegna da sempre. Per Conad, infatti, esiste un solo modo di fare business: farlo in maniera sostenibile, con azioni concrete basate sulla partecipazione e sull’inclusività, alimentando la crescita e il benessere delle Comunità in cui opera ogni giorno.

Ha commentato Francesco Pugliese, Amministratore Delegato di Conad. “Il nostro compito è quello di costruire sostenibilità economica nei territori in cui operiamo, senza mai dimenticare che siamo una filiera di persone al servizio di Comunità in un settore che ha il dovere e la responsabilità di rivedere le proprie logiche produttive e distributive facendo la propria parte nella lotta ai cambiamenti climatici”.

La strategia di sostenibilità di Conad si basa su tre pilastri fondamentali, che rappresentano le dimensioni dell’agire quotidiano dell’insegna: Ambiente e Risorse, Persone e Comunità, Imprese e Territorio. Nella grande distribuzione, la logistica rappresenta un asset strategico fondamentale per costruire valore e per ridurre la propria impronta ambientale. Conad lo fa ottimizzando carichi e flussi, sviluppando intermodalità e ricercando collaborazione da parte di tutti gli attori della filiera. Con un modello logistico composto da 5 hub e 48 centri di distribuzione regionale, con l’introduzione di un modello innovativo di trasporto franco fabbrica, con l’implementazione di numerose azioni

virtuose e innovative, in modo da ridurre le emissioni di CO₂, e con attività mirate alle singole fasi della Supply Chain, facendo crescere la compensazione.

Il 60% delle referenze presenta oggi un packaging riciclabile o che utilizza materiale proveniente da riciclo, privilegiando anche l’utilizzo di materiali biodegradabili o compostabili, di carta certificata proveniente da fonti sostenibili e prestando una forte attenzione ai formati per ridurre i materiali non necessari.

La strategia di sostenibilità di Conad nella sua totalità è consultabile su futuro.conad.it