Comac finalista agli i-NOVO Awards 2024 con SELF.Y

Comac, azienda leader nel settore delle soluzioni per la pulizia professionale, ha annunciato con orgoglio di essere tra i finalisti degli i-NOVO Awards 2024, un prestigioso riconoscimento dedicato ai prodotti che si distinguono per innovazione, sostenibilità, design e tecnologia.

La candidatura è stata guadagnata grazie SELF.Y, la lavasciuga pavimenti cobot, una soluzione rivoluzionaria nel campo della pulizia automatizzata. Questo prodotto, sviluppato con l’obiettivo di unire performance avanzate e un impatto ambientale positivo, rappresenta il culmine del lavoro e della creatività del team Comac.

Essere selezionati tra i migliori innovatori di DirectIndustry per il 2024 conferma il ruolo di Comac come pioniere del settore e sottolinea il valore di un approccio orientato al futuro. “Questo riconoscimento premia la passione, il duro lavoro e l’innovazione che abbiamo riversato in ogni dettaglio del SELF.Y cobot”, ha dichiarato il team Comac.

SELF.Y è una lavapavimenti cobot progettata per essere un compagno di pulizia collaborativo e intelligente in grado di unire prestazioni e produttività per portare la pulizia professionale a un livello superiore. Si adatta a qualsiasi ambiente in cui viene utilizzata è una lavapavimenti autonoma perfetta per offrire pulizie professionali in aeroporti, centri commerciali, supermercati, scuole, edifici per uffici, centri congressi, strutture sanitarie, magazzini e centri di distribuzione. Con una produttività stimata in 1700 m 2 /h, se c’è una superficie ampia e spaziosa da pulire, SELF.Y è la lavapavimenti robotica che consente di ottimizzare i processi e i flussi di lavoro delle persone dedicate alla manutenzione degli ambienti, dando loro più tempo da dedicare ad altre attività.

Le votazioni per decretare il vincitore sono aperte dal 7 al 19 gennaio 2025, e Comac invita tutti coloro che credono nella sua visione e nei suoi prodotti a esprimere il proprio sostegno. Per votare, è possibile visitare il seguente link:

https://www.i-novo-awards.com/2024/directindustry-2024/

Per saperne di più su SELF.Y e scoprire come sta rivoluzionando il settore della pulizia, si può visitare la pagina prodotto ufficiale: Scopri di più