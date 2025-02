Comac e Karma Metrix insieme per un web più sostenibile

Comac Spa ha scelto di intraprendere un percorso di sostenibilità digitale con Karma Metrix, ottenendo il sigillo che attesta l’efficienza energetica del suo sito web.



Karma Metrix è il primo percorso di sostenibilità digitale che grazie a un algoritmo misura le emissioni di CO 2 , le certifica e migliora l’impatto ambientale di un sito web. Lavorando con Karma Metrix, Comac ha avviato un’analisi approfondita delle emissioni di CO 2 derivanti dalle pagine più visitate del suo sito. Attraverso questa analisi, ha ricevuto il sigillo Karma Metrix Energy Efficient Website, un riconoscimento che attesta l’efficienza energetica e l’impegno nel ridurre l’impatto ambientale del digitale. Nel corso dell’analisi, sono state esaminate le 100 pagine più visitate, sia da desktop che da smartphone, per misurare la carbon footprint di ciascuna. I dati emersi mostrano che, attualmente, ogni visualizzazione di pagina genera in media 1,54 grammi di CO 2 e, con una stima complessiva annuale di 0,33 tonnellate di CO 2 e. Sebbene questi dati siano già migliori rispetto alla media globale, l’impegno dell’azienda non finisce qui: l’obiettivo è continuare a ottimizzare il sito per ridurre ulteriormente le emissioni di CO 2 . Attraverso i dati forniti da Karma Metrix, Comac sta lavorando su azioni concrete per continuare a migliorare l’efficienza energetica del sito aziendale, come:

Ottimizzare le immagini e i contenuti multimediali , riducendo il loro peso e migliorando il formato per ridurre il consumo di dati ed energia.

, riducendo il loro peso e migliorando il formato per ridurre il consumo di dati ed energia. Snellire il codice, ovvero eliminare gli elementi superflui che aumentano il carico energetico del sito.

Grazie a questi interventi, si punta a ridurre le emissioni di CO 2 del 24%, pari a circa 43 kg di CO 2 in meno. L’obiettivo è non solo ridurre l’impatto ambientale, ma anche migliorare la velocità e l’usabilità del sito di Comac, offrendo un’esperienza online che sia fluida e sostenibile.

https://www.comac.it/it/perche-comac/sostenibilita/7/sostenibilita-digitale