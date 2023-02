Colkim, azienda di riferimento in Italia nel mercato della disinfestazione, organizza una giornata dedicata all’innovazione nel settore del pest management.

Si svolgerà a Roma il 10 marzo nella splendida cornice del Rome Cavalieri, a Waldorf Astoria hotel, una evento organizzato da Colkim che costituisce un’opportunità unica per i professionisti della disinfestazione di incontrare esperti del settore provenienti da tutto il mondo e scoprire le ultime novità nel campo dell’Integrated Pest Management.

Tra gli argomenti di discussione, ci saranno le nuove tecnologie e la digitalizzazione, tra cui il sistema di monitoraggio IQ per il controllo dei roditori, la nuova generazione di lampade tra sostenibilità e digitalizzazione, il monitoraggio con i feromoni, l’uso dei fumiganti nell’industria alimentare e per il patrimonio ligneo. Inoltre, verranno presentate le tecniche di allevamento e utilizzo di antagonisti naturali per il controllo degli insetti dannosi alle derrate alimentari. E’ previsto anche una visita guidata ad una delle collezioni d’arte private esistenti al mondo che comprende opere dal XVI secolo all’età contemporanea.

L’evento è gratuito ma la registrazione è obbligatoria. Puoi cliccare qui:

https://www.avenuemedia.eu/event/colkim-pest-summit/

Per tutte le altre informazioni clicca:

www.colkim.it/it/colkim-pest-summit-2023