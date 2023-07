Codice di Condotta Fornitori per SK S.P.A.

Codice Condotta Fornitori: Sk Spa incontra i suoi principali fornitori per creare sinergie volte ad ottenere maggiore qualità, minore impatto e riduzione dei costi lungo la catena di approvvigionamento.

Lo scorso 18 luglio, presso il prestigioso resort La Posa degli Agri di Polverara (PD), Service Key ha ospitato alcuni tra i più importanti partner con lo scopo di costruire insieme il Codice condotta fornitori, nato per condividere una visione su come raggiungere l’obiettivo di operare in modo più responsabile e sostenibile, coinvolgendoli nel proprio progetto di crescita.

I tavoli tematici hanno trattato importanti temi:

TAVOLO 1: Salute e sicurezza sul lavoro

• TAVOLO 2: Impatto ambientale

• TAVOLO 3: Rifiuti ed emissioni

• TAVOLO 4: Privacy e protezione dati

• TAVOLO 5: Governance

• TAVOLO 6: Catena di fornitura responsabile

• TAVOLO 7: Monitoraggio e miglioramento continuo

• TAVOLO 8: Impegno sociale e diritti umani.

Sono emerse nuove idee, spunti interessanti di riflessione e occasioni di confronto.

Service Key si è dichiarata orgogliosa del percorso che sta perseguendo ed entusiasta di poter contare sulla fiducia di partner strategici che la affiancano per creare un successo condiviso e responsabile.

