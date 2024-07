CNS dimezza le emissioni di CO2 per i servizi di pulizia e sanificazione

CNS, Consorzio Nazionale Servizi, ha ottenuto la certificazione ISO 14067:2018 per il servizio di pulizia e sanificazione in ambienti civili e sanitari, per il suo approccio sistematico all’emissione di nuovi studi CFP (Carbon Footprint) per la determinazione dell’impronta climatica.

In collaborazione con il socio Colaser e con il supporto tecnico di Punto 3, CNS ha intrapreso un percorso di valorizzazione dell’offerta nell’ambito dei servizi di pulizia e sanificazione in chiave CAM (Criteri Ambientali Minimi), che ha permesso di realizzare uno studio comparativo sulla valenza ambientale di un “protocollo green” rispetto ad un protocollo “tradizionale”.

I risultati ottenuti hanno dimostrato che le emissioni di CO2 equivalente sono favorevoli al protocollo green in entrambi gli ambiti: 129 grammi di CO2 equivalente per metro quadro pulito all’anno contro 255 grammi di CO2 equivalente per metro quadro del protocollo tradizionale (-49,6%), per l’ambito sanitario; 139 grammi di CO2 equivalente per metro quadro pulito all’anno contro 299 grammi di CO2 equivalente per metro quadro del protocollo tradizionale (-53,3%), per l’ambito civile.

Il sistema di carbon management certificato ISO 14067 di CNS, rispondente ai requisiti del Codice degli Appalti, permetterà una ulteriore valorizzazione delle offerte in fase di gara e maggiori opportunità i soci. In un mondo sempre più attento ai temi ambientali, questo tipo di certificazione rappresenta un vantaggio competitivo significativo. I vantaggi si estendono anche all’efficienza operativa, alla conformità normativa e alla gestione del rischio.

La certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas ed ha durata triennale, con sorveglianza annuale. La ISO 14067 è l’ultima delle 16 certificazioni/asseverazioni/attestazioni del complesso sistema di gestione di cui il Consorzio si è dotato per il perseguimento di una strategia complessiva orientata alla sostenibilità e al miglioramento continuo.

CNS gestisce servizi in appalto di pulizie in tutta Italia. Il valore potenziale degli appalti acquisiti (dato di marzo 2024) nei comparti pulizie e soft facility è di 292 milioni di euro.

