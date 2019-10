CMS Berlino 2019: innovazione e sostenibilità in mostra

Si è conclusa brillantemente anche questa edizione di CMS Berlino 2019 Cleaning.Management.Services . Gli organizzatori fanno sapere che i giudizi dei partecipanti sono stati assolutamente positivi nella valutazione di questo evento. Tra il 24 e il 27 settembre circa 25.000 visitatori, rappresentanti del settore provenienti da 80 paesi, tra cui circa 21.000 visitatori professionali, hanno partecipato alla manifestazione.

Una fiera in grande crescita con un aumento di oltre il 10% rispetto alla scorsa edizione. La partecipazione al CMS di Berlino 2019 ha stabilito nuovi record, con circa 450 espositori provenienti da 25 paesi. Hanno occupato oltre 31.000 metri quadrati nei padiglioni e nelle aree espositive esterne per fornire una panoramica completa dei prodotti e servizi in tutti i settori della pulizia professionale.

La digitalizzazione e la sostenibilità sono state le caratteristiche dominanti nella gamma innovativa di macchine, prodotti, e processi di pulizia presentati in fiera. Nel nostro mondo globalizzato e in rapido movimento c’è una crescente consapevolezza pubblica dell’importanza della pulizia e dell’igiene, per promuovere un senso di benessere in tutti gli ambiti della vita.

In concomitanza si è svolto il CMS World Summit, il cui tema, “Inject innovation”, ha evidenziato le tendenze più attuali nel settore attraverso un ricchissimo panel di interventi qualificati su temi come economia circolare, robotica, 4.0, digitalizzazione, sostenibilità.

Molto partecipato il Purus Innovation Awards di quest’anno i cui vincitori sono stati: nella categoria Grandi macchine KENTER – Comac C 85 NSC; Piccole Macchine Husqvarna Deutschland GmbH – Husqvarna Automower 535 AWD; Attrezzature Hako GmbH – DUST STOP; Strumenti digitali e applicazioni software ADLATUS Robotics GmbH – ADLATUS TEAMS 2020.

https://www.cms-berlin.com