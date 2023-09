CMS Berlin: i vincitori del Purus Innovation Award 2023

I sei vincitori del Purus Innovation Award (PIA) di quest’anno sono stati premiati ieri alla serata di apertura del CMS di Berlino.

Un totale di 83 iscrizioni hanno preso parte al concorso di quest’anno, più che in qualsiasi altro evento precedente. Il Purus Innovation Award è tra i riconoscimenti più ambiti nel settore della pulizia professionale.

Robot per la pulizia dei pavimenti: bassissimo consumo d’acqua ed efficiente pulizia spot controllata dall’IA

Nella categoria Large Machines il vincitore è stato Scrubber 50 Pro di Gausium (Gaussian Robotics Holdings Limited), un robot per la pulizia dei pavimenti controllato dall’intelligenza artificiale le cui caratteristiche includono il rilevamento e la rimozione indipendenti delle macchie di sporco. La sua pulizia controllata dall’IA è una “caratteristica impressionante, sostenibile e innovativa”, questo è stato il verdetto della giuria di esperti. La giuria è rimasta colpita anche dalla lunga durata della batteria e dal sistema di riciclaggio dell’acqua integrato volto a ridurre il consumo di acqua dolce fino all’80%. Insieme, queste caratteristiche prolungano i tempi di pulizia. Inoltre, se dotato di prolunghe a spazzola cilindriche o a forma di disco, il robot può essere utilizzato per pulire spazi ristretti.

Lavasciuga pavimenti, anche per la pulizia di spazi ristretti e sotto armadi

Scrubmaster B5 ORB 430 di Hako GmbH ha vinto la categoria Small Machines. La lavasciuga uomo a terra è dotata di una testa di pulizia triangolare ultrapiatta in grado di pulire spazi ristretti o aree fino a 120 mm di altezza sotto gli armadi. La giuria ha elogiato “la maneggevolezza della macchina e l’eccellente ergonomia che la rendono facile da manovrare”. La lavasciuga pavimenti Hako è dotata di un “eccellente sistema di lavaggio e di una gestione straordinariamente flessibile”.

Una scopa multiuso: pulizia a secco, umida e bagnata su una vasta gamma di superfici

Nella categoria Equipment il vincitore è stato UNIVERSAL ONe di VERMOP GmbH. Secondo la giuria, “il Vermop ONe consente la pulizia a secco, umido e bagnato su una scopa con bassa grammatura”. Con il suo “eccellente assorbimento delle particelle di sporco”, il mop può essere utilizzato anche in aree sensibili dal punto di vista igienico, anche con il sistema Twixter. I vantaggi includono il basso costo di acquisto e l’utilizzo sostenibile dei materiali: UNIVERSAL ONe è costituito per il 75% da plastica riciclata.

Carta igienica riciclabile

Nella categoria Igiene dei bagni, che si è tenuta per la prima volta, il Purus Innovation Award è andato alla carta igienica BlackSatino GreenGrow di WEPA Professional GmbH. Questa carta igienica è prodotta con materie prime rinnovabili, il che la rende sostenibile secondo la giuria. BlackSatino GreenGrow è costituito per il 50% da carta riciclata. Il restante 50% proviene dal Miscanthus o erba argentata cinese, una pianta a crescita rapida con un’alta resa di biomassa che può essere utilizzata per molti usi, come fonte di energia, materiale da costruzione o imballaggio per esempio.

Pianificazione flessibile per programmi di pulizia ottimizzati

Nella categoria Digital Tools and Systems il premio è andato a Soobr AG per il suo strumento di pianificazione Soobr – Smart Cleaning basato sull’intelligenza artificiale. La giuria ha elogiato la piattaforma Smart Cleaning per la sua pianificazione ottimizzata e orientata alle esigenze della pulizia degli edifici e per aver garantito trasparenza con la sua directory di servizi online. L’obiettivo di Soobr Smart Cleaning è quello di sostituire i programmi di pulizia rigidi e inefficienti con una pianificazione flessibile. L’analisi dei dati basata sull’intelligenza artificiale significa che la pulizia ora avviene solo quando strettamente necessario. Ciò consente alle aziende di adattarsi alle fluttuazioni dell’occupazione degli edifici per uffici, ad esempio. Il personale addetto alle pulizie ottiene i propri programmi da un’app, che riceve anche il suo feedback.

La categoria Prodotti per la pulizia è un’altra novità del Purus Innovation Award ed è stata vinta da ECOLUTION FLOOR PODS di DR. SCHNELL GmbH & Co. KGaA. I pod, che si sciolgono in acqua, contengono un concentrato detergente che riduce l’impronta di carbonio, evita i rifiuti di imballaggio e riduce lo spazio di stoccaggio. Secondo il produttore, il volume di trasporto e stoccaggio delle cialde pre-porzionate ad alta efficienza è ridotto del 50%, i rifiuti di imballaggio del 90% e l’impronta di carbonio di almeno il 44%.