Cleaning Management: inaugurata la III edizione del Corso di Alta Formazione

Cleaning Management: inaugurata il 23 novembre, a Bergamo, la III edizione del Corso di Alta Formazione, percorso formativo realizzato dalla Scuola di Management SDM dell’Università degli Studi di Bergamo, con la collaborazione di AFIDAMP, il supporto di AIISA e Scuola Nazionale Servizi, e promosso da Fra.Mar.

Il corso prevede di formare, come già è stato fatto nelle due precedenti edizioni, i nuovi Cleaning Manager, figure professionali senior con una funzione di controllo e gestione dei servizi di pulizia. Il corso prevede 120 ore in aula con lezioni frontali, testimonianze in aula, visite aziendali e insegnamenti sulle soft skills e sulla tecnologia e si rivolge manager che lavorano nel settore del pulito. Intende fornire conoscenze relative ai metodi, tecniche e strumenti per la gestione delle attività connesse alla pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti. Molte le docenze che verranno gestite da AFIDAMP che ha collaborato alla stesura della progettazione del percorso formativo.

A inaugurare la terza edizione Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, che ha ospitato l’evento di apertura.

“L’igiene –ha sottolineato Remuzzi– è un argomento che richiede molte conoscenze, non solo dei prodotti e degli strumenti, ma anche di come agiscono insieme e di quali risultati possono portare. Non dimentichiamo che una superficie sporca o poco pulita genera una grande quantità di batteri e di microorganismi dannosi per la nostra salute. Un ambiente pulito, e la pandemia ce lo ha insegnato, è un ambiente sicuro. Acquisire quindi conoscenze in questo campo è fondamentale ed è un valore da trasmettere anche ai giovani e ai bambini, facendoli crescere in ambienti puliti”.

Insieme a lui, all’inaugurazione hanno partecipato Sergio Cavalieri, Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo; Cristiana Cattaneo, Direttrice di SdM – Scuola di Formazione; Francesco Maffeis, Presidente di Fra.Mar Spa e Stefania Verrienti, Direttore di AFIDAMP.

“Siamo molto orgogliosi – precisa Stefania Verrienti– di avere preso parte fin dall’inizio alla realizzazione di questo progetto, che nasce da una concreta collaborazione di tutti gli attori presenti. La nostra associazione da oltre 40 anni si occupa di promuovere la cultura del pulito e quindi non può prescindere dal formare figure professionali, a maggior ragione se si tratta di figure che hanno l’importante compito di controllare che le operazioni di pulizia perseguano un elevato standard igienico. Il loro ruolo sarà sempre più strategico, in quanto garanti di un’igiene corretta e sicura che contribuisce a diffondere benessere e salute. Molte le docenze che gestiremo, portando conoscenze in ambito normativo, tecnologico e pratico”.

A concludere i lavori della mattinata, prima di aprire le lezioni, il Cavalier Francesco Maffeis, Presidente di Fra.Mar ha ringraziato tutti i partecipanti, le persone indispensabili per portare avanti con successo questo percorso.

Il Corso di Alta Formazione in Cleaning Management terminerà il 15 giugno 2023.