Cleaning management: al via la iv edizione del corso di alta formazione

Cleaning management: il corso di alta formazione prevede 132 ore con nuovi moduli.

E’ possibile iscriversi fino al 9 novembre.

Durante il webinar di martedì 10 ottobre organizzato da AFIDAMP e da Fondazione Scuola Nazionale Servizi, sono state presentate le novità della IV edizione del Corso di Alta Formazione in Cleaning Management, che avrà inizio il 14 dicembre 2023 e prevede 132 ore di formazione e visite in azienda per capire gli aspetti della gestione della pulizia in ambienti che hanno natura e necessità differenti.

Il progetto formativo, al quale AFIDAMP partecipa fin dalla prima edizione con SdM – Scuola di Alta Formazione dell’Università degli Studi di Bergamo, con il supporto di Fra.Mar e il contributo di Fondazione SNS e AIISA, nasce con l’obiettivo di fornire le conoscenze relative ai metodi, alle tecniche e agli strumenti per la gestione delle attività connesse alla pulizia e alla sanificazione degli ambienti commerciali, lavorativi e civili, offrendo una panoramica sulle principali tecnologie attualmente disponibili nel mondo del pulito.

Il corso si rivolge a:

responsabili e addetti al marketing e alla gestione di servizi di cleaning management di aziende operanti nel settore del pulito; addetti al facility management di aziende industriali e ospedaliere, della grande distribuzione e dei servizi; addetti alla manutenzione di aziende industriali; responsabili commerciali di aziende fornitrici di tecnologie del pulito; responsabili e addetti degli uffici gare d’appalto della Pubblica Amministrazione.

Un ricco programma diviso in moduli (fruibili anche singolarmente), frutto di analisi e ricerche mirate a capire in che direzione sta andando il mercato, in cui si parlerà di Sistemi di Gestione integrati finalizzato alla Qualità, alla Salute e Sicurezza sul Lavoro e all’Ambiente (QHSE); progettazione e gestione dei servizi; contrattualistica e aspetti legali; marketing dei servizi; human resources; principi e tecnologie di miglioramento continuo in cui si introdurranno i Principi di Lean Thinking e la filosofia Lean del miglioramento continuo per poi passare all’applicazione della tecnica delle 5S, approccio che permette di ottimizzare diversi aspetti di qualunque tipo di ambiente e di processo. Quest’ultimo modulo prevede anche un approfondimento sui Principi di Total Product con uno sguardo sugli aspetti manutentivi coniugati rispetto ai processi di cleaning in cui si analizzeranno le diverse tipologie e gli approcci manutentivi con un’attenzione sia ai macchinari di pulizia sia ai processi di pulizia.

Di grande importanza anche i nuovi moduli inseriti, dedicati all’economia circolare e sostenibilità secondo i principi ESG; alla gestione del cantiere; al cost budgeting; all’importanza del monitoraggio in itinere e a fine lavoro.

Il modulo più corposo (della durata di 28 ore) “Strumenti e metodi del pulito”, è quello tenuto dai professionisti del mondo AFIDAMP che offriranno una panoramica sugli strumenti più innovativi presenti sul mercato con degli affondi sugli aspetti normativi, sulle certificazioni esistenti, sugli aspetti di sostenibilità dei prodotti e sulle performance al fine di fornire un supporto utile ai progettisti in fase di offerta. Infine viene toccato anche l’importantissimo tema della pulizia degli impianti aeraulici e della qualità dell’aria a cura dell’associazione AIISA. Tutti i moduli vogliono coniugare aspetti teorici e pratici, lasciando spazio a momenti di dialogo e confronto.

Informazioni Pratiche

Le lezioni si terranno al Campus di Ingegneria, via Einstein, 2 Dalmine (BG) e al Kilometro Rosso, via Stezzano 87 Bergamo. Le iscrizioni chiudono il 9 novembre. I corsi sono in presenza, con possibilità di seguire da remoto (previa richiesta e per un max di 16 ore). Non sono richiesti titoli di studio specifici per accedere ed è possibile iscriversi anche ai singoli moduli. Ai soci AFIDAMP è riservato uno sconto del 20% sulla quota di iscrizione.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni https://sdm.unibg.it/corso/cleaningmanagement/