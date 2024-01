Cimici dei letti, queste sconosciute

Cimici dei letti: Sinergitech Ambiente organizza, per i Lunedì di AIDPI, un webinar da remoto il 15 gennaio prossimo, che fornisce informazioni per il riconoscimento dell’infestante e per la su corretta gestione. La partecipazione è gratuita.

I recenti eventi di cronaca riportano di infestazioni massive in Europa ed in generale in tutto il mondo di un insetto parassita che, tutto sommato, così “nuovo” non è, quanto meno per gli addetti ai lavori del settore del Pest management. Legata all’uomo da un rapporto “ancestrale”, Cimex lectularius è senza dubbio uno dei parassiti più complessi da gestire, nonostante non ne sia riconosciuto il ruolo di vettore di patogeni. Tuttavia, le conseguenze di un’infestazione possono essere molto impattanti. Il webinar del 15 gennaio prossimo introduce alla tematica e fornisce informazioni per una corretta gestione dell’infestante. I temi trattati sono:

Biologia ed etologia delle cimici dei letti

Metodologie di Integrated Pest Management della cimice dei letti

Domande e risposte con i partecipanti.

I docenti sono:

F rancesco Fiorente –Dottore Forestale e Consulente in Pest Management

–Dottore Forestale e Consulente in Pest Management Cirillo Menini–Tecnico professionale del Pest Management

La partecipazione è consentita ad un max di 2 partecipanti x azienda.

