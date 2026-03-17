Christeyns al fianco di Alcione Milano: firmata la partnership per la stagione in corso

Christeyns, azienda internazionale di riferimento nell’igiene professionale e nella lavanderia industriale, e Alcione Milano annunciano la firma di un accordo di partnership per questa stagione.

La collaborazione unisce la storica società milanese, oggi realtà consolidata della Serie C Sky Wifi, a una delle principali aziende chimiche che dal 1946 punta su innovazione e sostenibilità. L’intesa si fonda su una comune visione gestionale: competenza tecnica e la costante ricerca dell’eccellenza.

Per Christeyns, la partnership rappresenta un’opportunità di affiancare una realtà sportiva ambiziosa e in forte sviluppo, rafforzando al contempo la propria vicinanza al territorio e al mondo dello sport. Per l’Alcione Milano, il legame con un partner internazionale del calibro di Christeyns conferma l’appetibilità del proprio progetto sportivo e dei valori di correttezza e stile che lo contraddistinguono.

Il Direttore Generale dell’Alcione Milano, Giacomo Gagliani, ha dichiarato: “Siamo felici di accogliere Christeyns tra i nostri partner. È una realtà internazionale che, come noi, punta all’eccellenza. Questa collaborazione testimonia come lo ‘stile Alcione’ sappia attrarre aziende leader per costruire una crescita solida e duratura nel calcio professionistico”.

L’integrazione tra l’eccellenza sportiva Orange e il know-how industriale di Christeyns mira a generare valore per entrambi i brand, puntando su una crescita solida e sostenibile. Questa sinergia – che verrà inaugurata nel match casalingo contro l’Union Brescia – non solo sostiene il percorso agonistico del club, ma offre a Christeyns una piattaforma privilegiata per comunicare il proprio impegno verso l’igiene, la sicurezza e il rispetto dell’ambiente a un pubblico sempre più vasto.