Candida la tua innovazione all’Amsterdam Innovation Awards 2022

Durante Interclean Amsterdam, dal 10 al 13 maggio 2022, si svolgerà l’Amsterdam Innovation Award, il concorso internazionale per le nuove macchine, attrezzature e accessori per la pulizia professionale. Il premio ha un enorme prestigio nel settore e un impatto commerciale mondiale, con l’attenzione dei media internazionali. Vincere l’Amsterdam Innovation Award è il massimo riconoscimento per le aziende e gli innovatori, e tutte le nomination per il premio sono viste come trendsetter per tutto il settore. Tutti gli espositori di Interclean Amsterdam possono partecipare, ecco come.

Come candidarsi agli Innovation Awards

Puoi registrare la tua innovazione per gli Amsterdam Innovation Awards nel Exhibitor Portal . Segui semplicemente questi passaggi:

Nel Portale Espositori vai su Promozione e clicca Premio Innovazione Inserisci il tuo prodotto come Nuovo Prodotto facendo clic sul pulsante “REGISTRA LA TUA INNOVAZIONE” in fondo alla pagina Si aprirà la pagina Nuovi Prodotti & Servizi / Premio Innovazione Interclean, compilare il 1° form: Nuovo Prodotto Fare clic sul pulsante ‘INNOVATION AWARD ENTRY’ nella parte inferiore del modulo Compila il 2° modulo: Partecipazione Interclean Innovation Award Completare il modulo di partecipazione all’Interclean Innovation Award cliccando su ‘SALVA’



