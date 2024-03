Camera, Legacoop Produzione e Servizi: società in house decisione peggiorativa, danni alle imprese

La Camera dei deputati ha approvato la costituzione di una società in house per erogare i servizi prima affidati in appalto (ristorazione, pulizie, guardaroba, gestione dei parcheggi, facchinaggio, supporto esecutivo alla gestione operativa).

𝐏𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐨𝐨𝐩 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚, 𝐜𝐡𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚̀ 𝐢 𝐯𝐚𝐧𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢 𝐚𝐮𝐬𝐩𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐝𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐮𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐞𝐫𝐨𝐠𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢.

Questa la posizione di Legacoop Produzione e Servizi a seguito dell’approvazione da parte dell’Ufficio di Presidenza della Camera degli atti necessari alla costituzione della nuova società in house, partecipata interamente dalla Camera, che si occuperà dei servizi di ristorazione, pulizie, guardaroba, gestione dei parcheggi, facchinaggio, supporto esecutivo alla gestione operativa.

“Siamo particolarmente stupiti – sottolinea Legacoop Produzione e Servizi – dalla motivazione espressa secondo cui l’internalizzazione serve innanzitutto per migliorare le condizioni di lavoro, considerato che le attuali condizioni erano dettate dai capitolati di gara dell’ente stesso che definiscono il monte orario e il valore economico. Soltanto la capacità organizzativa delle imprese e la possibilità di lavorare anche in altri ambiti hanno permesso alle lavoratrici e ai lavoratori di avere uno stipendio dignitoso”.

“Nei prossimi giorni – conclude Legacoop Produzione e Servizi – faremo gli approfondimenti normativi e valuteremo tutte le azioni possibili per ostacolare il processo prospettato che oltre a non poter garantire risparmi di spesa, apparendo quindi peggiorativo sotto tutti gli aspetti considerati rispetto all’organizzazione esistente, è anche in contraddizione con quanto auspicato dai principi enunciati dal nuovo Codice degli appalti nel promuovere il rapporto di fiducia tra Stato e mercato.”

COMUNICATO STAMPA