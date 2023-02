Bleu Line per la sostenibilità: le novità del 2023

Bleu Line organizza un webinar gratuito della durata di 1h dedicato ai professionisti del Pest Management e della Sanificazione.



Lunedì 6 marzo 2023 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 Bleu Line, in un webinar gratuito, approfondirà le seguenti tematiche:

– Introduzione al webinar e presentazione aziendale

– Sostenibilità e Pest Management: un rapporto possibile?

– La proposta Bleu Line per il 2023

– “Free”: la nuova famiglia di insetticidi, tra uso sostenibile e nuove applicazioni

– Neodust prodotto biocida

– Cimex Bed

– Panoramica sul catalogo 2023: hot topics

– Q&A: domande e risposte con i partecipanti



Per ogni Impresa partecipante, sarà rilasciato un buono promozionale (sconto del 5% su alcune delle referenze trattate nel webinar). La partecipazione ai webinar è gratuita ed ha un numero limitato di partecipanti. Per iscriversi, è necessario compilare il form:

https://www.bleuline.it/webinar/webinar-catalogo-2023/