ATM: importante commessa per La Lucente SpA a Milano

ATM (Azienda Traporti Milanesi) affida a La Lucente SpA i servizi di cleaning e facility nelle principali stazioni della metropolitana di Milano. La commessa, che ha preso il via ad inizio ottobre, ha durata triennale ed un valore di 27 milioni di euro.

Si rafforza così il posizionamento de La Lucente nel settore dei trasporti, stabilendo una nuova partnership che si aggiunge a quelle già in atto con Trenitalia, Ita Airways, ADR Roma, Tiper, Amtab Bari, Amat Kyma Taranto, ATAP Pordenone e andando a costituire un’ulteriore dimostrazione delle elevate competenze de La Lucente nella gestione dei servizi associati al settore dei trasporti e della mobilità.

Cleaning 4.0, intelligenza artificiale, sostenibilità, innovazione tecnologica, gestione glocal della commessa, attenzione ai dettagli, formazione continua del personale, questi sono solo alcuni degli elementi che differenziano questa impresa in un mercato complesso e in continua evoluzione e che le hanno consentito di rientrare nella lista Top 100 aziende sostenibili in Italia, pubblicata nel mese di ottobre dalla rivista Forbes nell’ambito del premio Sustainability Award 2022.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – ha dichiarato Angelo Volpe, CEO de La Lucente SpA – che costituisce un importante riconoscimento del nostro know-how e competenze sulla gestione dei servizi associati al settore dei trasporti e della mobilità. Questa aggiudicazione rafforza il posizionamento della nostra Società in un settore che riteniamo particolarmente sfidante. Il nostro impegno – continua – sarà massimo, con l’obiettivo di accrescere appieno l’apprezzamento di ATM, uno dei principali attori nel settore dei trasporti, per qualità dei nostri servizi.”

