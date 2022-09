Assosistema Confindustria su un possibile stop del servizio in sanità

Assosistema ha incontrato a Bologna il Coordinatore della Commissione sanità della Conferenza Stato Regioni, Raffaele Donini, per chiedere che la conferenza stato-regioni si faccia interprete delle difficolta’ del settore presso il governo e discutere su come fronteggiare un possibile stop del servizio delle lavanderie industriali alle strutture sanitarie pubbliche e private.

Assosistema Confindustria ha voluto l’incontro proprio nel momento in cui si sta discutendo l’ulteriore pacchetto di aiuti sul tema energia e gas a livello governativo. Le lavanderie industriali hanno però bisogno di interventi più strutturati e di una revisione dei prezzi negli appalti in corso di esecuzione che ormai diventa inderogabile. Vogliono infatti evitare che su tutto il territorio nazionale le imprese si fermino o riducano i servizi creando ovviamente gravi problemi al sistema sanitario nazionale.

Il ruolo delle lavanderie industriali

Le lavanderie industriali svolgono un servizio fondamentale per il SSN dal momento che equipaggiano circa 800.000 operatori sanitari, allestiscono più di 220.000 posti letto per le degenze e contribuiscono alla realizzazione di circa 9 milioni di interventi chirurgici annui. Dal punto di vista occupazionale sono 15.000 gli operatori impiegati nelle lavanderie industriali che operano per il settore sanitario, di cui il 93% a tempo indeterminato e il 65% donne, uno dei settori con più alta incidenza di lavoro femminile.

Una situazione insostenibile

Per tutti questi motivi sono facilmente intuibili le ripercussioni che si avrebbero sul settore in assenza di misure anche regionali per supportare il settore. Basti pensare che ad oggi l’incidenza dei costi di energia e gas è arrivata a pesare il 26% nei bilanci delle aziende, ovvero i costi in più che stanno sostenendo le aziende ammontano a circa 147 milioni in più rispetto al 2019. La situazione non è più sostenibile per un’attività che rientra nei servizi pubblici essenziali, serve stanziare almeno 95 milioni di euro per ristorare le perdite che le aziende stanno subendo.

La richiesta di Assosistema

Assosistema ha chiesto a Raffaele Donini, in qualità di coordinatore della Commissione salute della Conferenza Stato Regioni, di rappresentare presso il governo le difficoltà del settore delle lavanderie industriali, affinché il governo possa individuare, nell’ambito delle azioni per il contrasto alle difficoltà causate dall’aumento dei costi energetici, le risorse necessarie a un piano d’intervento ad hoc per le lavanderie industriali. “Ci aspettiamo un intervento del Governo che spinga le centrali di committenza a rivedere i prezzi dei contratti pubblici in corso di esecuzione. Il settore pubblico deve fare la sua parte in questo momento di forte difficoltà perché una riduzione del servizio, in vista anche dell’inverno, rappresenterebbe una sconfitta per tutti e le ripercussioni si avrebbero nei confronti di tutta la collettività. Imprese, Regioni e cittadini devono poter contare su una sanità efficiente a livello regionale e per far questo serve un intervento, non possiamo più sostenere da soli i costi di energia e gas, il governo e le istituzioni facciano la loro parte. Non possiamo più aspettare”.

