Aperte le registrazioni per Forum Issa Pulire

Forum ISSA PULIRE, il Congresso Internazionale per l’intero settore della pulizia professionale e dei servizi integrati organizzata da ISSA PULIRE Network, ha aperto le registrazioni per la sesta edizione della manifestazione. L’evento, che avrà luogo all’Auditorium di Fiera Milano il 18 e 19 ottobre prossimi, è da anni un luogo di conoscenza nel quale si confronta il mondo dei Servizi, ben rappresentato dai tre temi selezionati per questa edizione:

Il valore della memoria e la costruzione di una coscienza civile

Progettare per la salute e sicurezza sul lavoro

Gestione integrata dei servizi nella “nuova normalità”

Il valore della memoria

La memoria è un enorme magazzino all’interno del quale ciascuno di noi può conservare tracce della propria esperienza passata, cui attingere per riuscire ad affrontare con successo situazioni di vita presente e futura. Ecco perché dovremmo impegnarci a mantenere viva la memoria del recente passato in cui è stato dimostrato al mondo come, sia nel settore pubblico che in quello privato, i servizi di pulizia e sanificazione abbiano contribuito al contenimento del contagio e quindi al raggiungimento di condizioni di salubrità diffuse..

La Sicurezza sul lavoro

Progettare per la salute e sicurezza sul lavoro è da intendersi come l’adozione sistematica di modalità e di regole, soprattutto quelle della prevenzione e della protezione, indispensabili per evitare l’esposizione a rischi connessi all’esecuzione del lavoro, a tutti i livelli. Gli imprenditori hanno il dovere di affrontare responsabilmente questo aspetto.

La nuova normalità per i servizi integrati

Il futuro, quindi, sarà definito da ciò che progettiamo nel presente e che alla fine darà forma a ciò che chiamiamo “la nuova normalità”. La pandemia ha evidenziato la necessità di un’analisi approfondita e ad ampio raggio di quelle che potremmo definire le nostre “nuove priorità”. È in questo contesto che tutti i fornitori di servizi nella catena di produzione devono riconoscere i cambiamenti avvenuti, affinché si possano ridisegnare i confini delle nostre attività, riorganizzare le operazioni per soddisfare le nuove esigenze e riassegnare e ridefinire ruoli di lavoro, abilità e responsabilità.

Forum ISSA PULIRE e GSA in qualità di media partner invitano l’intero settore delle pulizie a Rho, FieraMilano, il 18-19 ottobre 2022.

forum.issapulire.com/it/tickets