ANMDO: progettare e innovare per l’ospedale del futuro

ANMDO celebra la 48esima edizione del suo Congresso Nazionale, al via a Napoli da domani al 19 maggio. Si parlerà di innovazione e ospedale del futuro con una carrellata di temi-chiave del dibattito attuale. Dal ruolo dei medici delle direzioni sanitarie a quello di architettura e progettazione, passando per i rischi professionali e i problemi organizzativi. Spazio anche alle buone prassi di sanificazione ambientale.

C’è grande attesa per il 48° Congresso Nazionale ANMDO – Associazione nazionale medici delle direzioni ospedaliere, al via domani e fino al 19 maggio a Napoli, presso l’Hotel Royal Continental di via Partenope 38/44.

Quale Ospedale per il futuro?

Il congresso si propone di delineare quello che sarà l’Ospedale del nostro futuro, nell’ottica di una valutazione accurata dei programmi, dei processi innovativi, dei cambiamenti e delle attività, delle connessioni Ospedale-Territorio, anche in relazione a quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) 2021-2026.

“Tracciare le vie per una nuova sanità”

“Attraverso letture, relazioni, seminari, tavole rotonde, confronti diretti, presentazione di Comunicazioni e Poster, verranno tracciati i percorsi attesi e gli aspetti innovativi fondamentali per una nuova sanità, una nuova salute nel nostro Paese nell’ottica di un rilancio dell’Ospedale e del Sistema Sanitario Nazionale” dicono il Presidente Nazionale ANMDO Gianfranco Finzi e il Segretario Scientifico Ida Iolanda Mura.

Buone pratiche di sanificazione ambientale

Fra gli altri argomenti che verranno sviscerati non poteva mancare un’approfondita riflessione sull’attualità e sugli scenari futuri del ruolo delle direzioni mediche e, naturalmente, su Pnrr e riorganizzazione degli ospedali e del territorio. Molto gradita, oltre che importante, la parte riguardante la presentazione delle buone pratiche di sanificazione ambientale, un argomento che da sempre sta particolarmente a cuore all’Associazione come dimostra, fra le moltissime iniziative, il grande impegno sul fronte dei CAM per i servizi di pulizia e sanificazione ospedaliere.

I premi

Tornano anche gli speciali riconoscimenti dell’associazione: come sempre, l’impegno dell’ANMDO come promotore di innovazione ed evoluzione scientifica si fonda sulla volontà di dare spazio anche per il 2023 ai contributi scientifici dei partecipanti, premiando la rilevanza scientifica del contenuto, l’originalità dello studio e l’efficacia della presentazione. I primi 5 classificati per le Comunicazioni e i primi 5 per i Poster verranno premiati durante l’apposita Cerimonia di Chiusura del Congresso con la consegna di una Targa e l’iscrizione gratuita al 49° Congresso Nazionale.

