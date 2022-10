Andrea Laguardia nuovo Direttore di Legacoop Produzione e Servizi

Andrea Laguardia è il nuovo Direttore nazionale di Legacoop Produzione e Servizi. È stato nominato il 12 ottobre all’unanimità dalla Direzione dell’Associazione riunita a Roma.

Laguardia succede, a decorrere dal 1° novembre, a Fabrizio Bolzoni che ha ricoperto la carica di Direttore dalla nascita di Legacoop Produzione e Servizi nel 2018, guidando precedentemente Legacoop Servizi in veste di Presidente dal 2013.

“In un periodo di crisi ed incertezze economiche come quello che stiamo attraversando, il Paese ha sempre più bisogno di cooperazione – ha commentato Andrea Laguardia – Per rispondere al meglio alle esigenze delle cooperative aderenti e di quelle che nasceranno abbiamo bisogno di un’Associazione forte, radicata nel territorio e molto visibile. L’impegno, da subito, sarà quello di aprire un dialogo con il nuovo Governo per chiedere misure emergenziali per far fronte agli aumenti dell’energia e delle materie prime che rischiano di mettere in ginocchio un intero tessuto produttivo”.

Laguardia ringrazia la Direzione nazionale per la fiducia nell’affidamento dell’incarico e il direttore uscente Fabrizio Bolzoni per il lavoro svolto e per aver gestito il passaggio in trasparenza nei tempi e nei modi corretti, in un clima di continuità che permette all’Associazione nazionale di proseguire in corsa, senza interruzioni, il proprio operato.

A Bolzoni, a conclusione del suo percorso professionale, i ringraziamenti anche dal Presidente di Legacoop Produzione e Servizi Gianmaria Balducci, dal Presidente di Legacoop Nazionale Mauro Lusetti e dalla Direzione tutta per l’attività svolta e per le doti umane, le capacità professionali e il profilo autenticamente cooperativo che ha connotato il suo lavoro.

Andrea Laguardia, classe 1972, è attuale Responsabile dei settori multiservizi, ristorazione collettiva e igiene ambientale di Legacoop Produzione e Servizi. Ruolo che ricopre a partire dal 2015. Nel mondo cooperativo dal 2005, è stato Presidente di Legacoop Servizi Lazio dal 2011 al 2014. Ha ricoperto e ricopre incarichi negli enti bilaterali dei settori di competenza; in particolare è stato Presidente di ONBSI dal 2020 al 2022 ed è componente del Comitato del Fondo di solidarietà servizi ambientali presso l’Inps Nazionale.

Nella foto da sinistra Lusetti, Laguardia, Bolzoni e Balducci

https://legacoop.produzione-servizi.coop