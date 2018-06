Anche l’America avrà il suo “Forum Pulire”

Il format “Forum Pulire” supera i confini nazionale e approda al di là dell’Atlantico, in Sudamerica. Il 9 e il 10 agosto, all’Universiade Positivo di Curitiba, in Brasile, ben 700 delegati e partecipanti si daranno appuntamento per la prima assoluta di “Forum Pulire America”, organizzato da Afidamp, Issa e Facop.

Fra i temi-cardine della due giorni: Tecnologia, sostenibilità, dignità, qualificazione, reputazione. Si parlerà dunque di innovazione ma anche di etica, responsabilità, cultura ed “emersione” di un settore, quello dei servizi integrati, che troppo spesso, anche fuori dall’Europa, viene sottovalutato. Sarà l’occasione di discutere, confrontarsi, incontrarsi e scambiare idee ed opinioni fra addetti ai lavori, imprenditori, rappresentanti del mondo delle istituzioni, committenti pubblici e privati, soggetti attivi nella ricerca, oltre ai rappresentanti di tutti gli anelli della filiera del pulito, dai produttori ai rivenditori ai clienti finali.

Non mancherà un “evento social” organizzato presso l’Hard Rock cafè di Curitiba. La scelta di Curitiba non è affatto casuale: attrezzata con tutte le infrastrutture ricettive e organizzative per il turismo ed eventi importanti, la città è una delle 15 più verdi al mondo, ed è la capitale ecologica del Brasile. Non è finita: l’aeroporto di Curitiba, dove molti dei partecipanti al Forum atterreranno, è il più pulito del Paese.