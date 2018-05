“Anatomia del Bando Tipo 1 Anac”

Prosegue l’ 11 maggio prossimo il ciclo di seminari organizzato da ALE, l’Associazione Lombarda Economi e Provveditori della Sanità assieme alla Fondazione Scuola Nazionale Servizi.

ALE e SNS, in un’ottica di sempre più stretta collaborazione, hanno pianificato in questi ultimi anni degli interventi formativi e di assistenza che, per il 2018, si svolgeranno da aprile a novembre nelle più importanti strutture ospedaliere milanesi. I seminari affronteranno le novità, le criticità e gli aspetti gestionali degli appalti di servizi presso le aziende sanitarie ed ospedaliere.

Oggetto del seminario dell’ 11 maggio sarà Anatomia del Bando Tipo 1 Anac: Una giornata dedicata all’approfondimento del Bando Tipo e ai Nudge della Fondazione SNS. Media partner GSA e la rivista TEME.

Il seminario si svolgerà a Milano, presso AULA MAGNA ASST G.PINI-CTO – Via Gaetano Pini, 3 – Milano dalle ore 10:00 alle ore 13.30.Il seminario è a numero chiuso per un massimo di 70 partecipanti e il termine ultimo per le iscrizioni è fissato a martedì 8 maggio 2018.