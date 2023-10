Aloha da PestWorld 2023 alle Hawaii 

PestWorld 2023: il settore professionale della disinfestazione, proveniente da tutto il mondo, si è riunito presso l’Hawaiian Convention Centre nella favolosa località di Honolulu per il PestWorld 2023, che si è svolto per quattro giorni dal 17 al 20 ottobre scorsi.

Organizzato dalla National Pest Management Association (NPMA), il CEO Dominique Stumpf ha salutato gli ospiti alla cerimonia di apertura spiegando che questo è un anno speciale per la NPMA, in quanto la convention celebra il suo 90° anniversario. Ha concluso affermando che: “Siamo più forti e potenti quando condividiamo idee e ci sosteniamo a vicenda”.

La cerimonia di apertura si è conclusa con un’esclusiva esibizione hawaiana di danzatori tradizionali con coltelli di fuoco. Nei tre giorni successivi i delegati hanno avuto l’opportunità di imparare e condividere esperienze, potendo scegliere tra 51 sessioni formative, con argomenti che spaziavano da questioni tecniche, come le nuove strategie di esca per le cimici dei letti, alla tecnologia per le termiti, fino a temi molto attuali, come il crescente uso dell’intelligenza artificiale e di ChatGPT.

La mostra è sempre il cuore degli eventi PestWorld e quest’anno è stata all’altezza della sua reputazione con quasi 200 espositori presenti, non solo dagli Stati Uniti ma anche dall’Europa e dall’Asia. Qui i delegati hanno potuto informarsi su tutti i nuovi sviluppi e prodotti.

Sono stati esaminati i lavori dei quattro gruppi di lavoro che si occupano della sostenibilità, delle attività di partenariato con l’OMS e del piano di risposta alle zanzare. Il gruppo Salute pubblica e sicurezza alimentare ha annunciato il prossimo vertice globale che si terrà in Florida, negli Stati Uniti, nel giugno 2024, in concomitanza con la Giornata mondiale degli infestanti.

PestWorld ha attirato oltre 3.000 delegati, di cui 600 espositori. Tra questi, quasi 400 delegati internazionali provenienti da 50 Paesi diversi, tra cui, per la prima volta, alcuni rappresentanti della Mongolia.

Gli eventi PestWorld non sono tutto lavoro e niente divertimento, perché c’è tempo per fare rete e creare contatti a lungo termine, soprattutto durante i ricevimenti. L’ultima sera dopo quattro giorni frenetici, il PestWorld alle Hawaii si è concluso con una festa celebrativa sulla spiaggia.

Prendete nota. Il prossimo anno il PestWorld si terrà a Denver, Colorado, dal 22 al 27 ottobre 2024.