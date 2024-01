Allegrini S.P.A. ottiene la certificazione per la parità di genere

Allegrini SpA, storica azienda italiana attiva nel settore chimico con un’ampia gamma di produzioni nella detergenza professionale e nella cosmetica per l’hotellerie, ha ottenuto la certificazione sulla Parità di Genere.

L’impegno profuso da Allegrini nel promuovere una cultura aziendale incentrata sulla parità di genere, sulla valorizzazione delle diversità, sull’empowerment femminile e sulle pari opportunità, le ha permesso di conseguire questo importante risultato ai sensi della UNI/PdR 125:2022 rilasciata da GCerti Italy Assessment & Certification – Ente di certificazione e formazione.

L’azienda crede nella diversità di genere quale valore fondamentale per il successo e la sostenibilità della propria Organizzazione, assicurando le medesime opportunità di crescita professionale a tutti i dipendenti e promuovendo una politica improntata ai principi di pari opportunità, inclusione e meritocrazia.

Allegrini è oggi un’azienda chimica leader nella produzione di detergenti professionali e cosmetica per hotellerie attraverso lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti rispettosi dell’ambiente. E’ controllata dall’ottobre 2020 dal fondo Metrika insieme ai soci storici, Maurizio ed Ottaviano Allegrini, presenti in società rispettivamente come CEO e Managing Director della divisione cosmetica, e opera in 47 paesi al mondo occupando complessivamente 156 persone di cui 58 donne.

https://www.allegrini.com/